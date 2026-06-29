O menino de apenas 1 ano e 7 meses, vítima de um grave atropelamento registrado no fim da tarde do último sábado (27), em Birigui, precisou ser transferido para a Santa Casa de Araçatuba, onde permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica.
A transferência foi necessária devido à gravidade dos ferimentos. Após receber os primeiros atendimentos no Pronto Atendimento Municipal de Birigui, exames apontaram um traumatismo craniano, tornando indispensável o encaminhamento para uma unidade hospitalar com maior estrutura para atendimento de alta complexidade.
Segundo informações da Santa Casa de Araçatuba, a criança permanece intubada na UTI Pediátrica. O estado de saúde é considerado grave, porém estável, e o paciente segue sendo monitorado continuamente pela equipe médica.
Relembre o caso
O acidente aconteceu por volta das 17h58 de sábado, na Rua Pedro Cavalo, no bairro Portal da Pérola II, em Birigui.
De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista de um Citroën C4 Pallas, de 55 anos, relatou que trafegava pela via quando a criança saiu repentinamente da calçada em direção à rua, vindo a atingir a lateral esquerda do veículo. Com o impacto, o menino caiu ao solo.
O próprio motorista prestou socorro imediato, levando a criança ao Pronto Atendimento Municipal, acompanhado da mãe do menino, de 28 anos.
A ocorrência foi registrada como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, e as circunstâncias do atropelamento seguem sob investigação da Polícia Civil.
Enquanto as investigações prosseguem, familiares e amigos acompanham com apreensão a recuperação da criança, na expectativa de que ela apresente evolução clínica nos próximos dias.
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