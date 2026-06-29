O menino de apenas 1 ano e 7 meses, vítima de um grave atropelamento registrado no fim da tarde do último sábado (27), em Birigui, precisou ser transferido para a Santa Casa de Araçatuba, onde permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica.

A transferência foi necessária devido à gravidade dos ferimentos. Após receber os primeiros atendimentos no Pronto Atendimento Municipal de Birigui, exames apontaram um traumatismo craniano, tornando indispensável o encaminhamento para uma unidade hospitalar com maior estrutura para atendimento de alta complexidade.

Segundo informações da Santa Casa de Araçatuba, a criança permanece intubada na UTI Pediátrica. O estado de saúde é considerado grave, porém estável, e o paciente segue sendo monitorado continuamente pela equipe médica.

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