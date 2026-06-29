Uma mulher de 46 anos foi vítima de violência doméstica na noite deste domingo (28), em Birigui, após ser agredida pelo ex-namorado, de 37 anos, durante uma sequência de episódios de violência registrados no bairro Parque das Árvores.
Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a ocorrência e encontrou a vítima bastante abalada. Ela relatou que estava tentando reatar o relacionamento com o ex-companheiro e que os dois haviam participado de um churrasco durante a tarde.
Ainda de acordo com o relato, em determinado momento o homem saiu utilizando o carro da vítima sem autorização e permaneceu fora por algumas horas. Quando retornou, apresentava sinais de alteração psicomotora.
A mulher contou que, ao buscar o filho na casa de um amigo, foi surpreendida pelo ex-companheiro, que a puxou violentamente pelos cabelos e a arrastou para fora do veículo. A agressão só terminou após a intervenção de pessoas que passavam pelo local.
Mesmo após o episódio, a violência continuou. Já na residência da vítima, o homem apareceu novamente, mesmo depois de ela informar que acionaria a Polícia Militar. Segundo o boletim de ocorrência, ele a empurrou enquanto ela estava sentada em uma cadeira, fazendo com que ela caísse e batesse a nuca contra o chão.
Os policiais localizaram o suspeito pouco tempo depois. Ele foi abordado sem oferecer resistência e conduzido à delegacia, onde a ocorrência foi apresentada para as providências da Polícia Judiciária. Apesar das agressões sofridas, a vítima recusou atendimento médico.
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