Uma mulher de 46 anos foi vítima de violência doméstica na noite deste domingo (28), em Birigui, após ser agredida pelo ex-namorado, de 37 anos, durante uma sequência de episódios de violência registrados no bairro Parque das Árvores.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a ocorrência e encontrou a vítima bastante abalada. Ela relatou que estava tentando reatar o relacionamento com o ex-companheiro e que os dois haviam participado de um churrasco durante a tarde.

Ainda de acordo com o relato, em determinado momento o homem saiu utilizando o carro da vítima sem autorização e permaneceu fora por algumas horas. Quando retornou, apresentava sinais de alteração psicomotora.