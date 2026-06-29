Um furto em uma propriedade rural mobilizou equipes da Polícia Militar na tarde deste domingo (28), em Piacatu. O crime ocorreu em um sítio localizado às margens da rodovia Domingos Antunes Domingos, no km 6, entre os municípios de Rio Feio e Piacatu.

Segundo informações da Polícia Militar, o responsável pelo imóvel, um homem de 70 anos que cuida da propriedade pertencente ao irmão, acionou os policiais após encontrar sinais de invasão ao chegar ao local.

Durante a vistoria, foi constatado que duas janelas da residência haviam sido danificadas, indicando que os criminosos arrombaram o imóvel para ter acesso ao interior da casa. Após verificar os cômodos, a vítima percebeu que uma roçadeira havia sido furtada. Nenhum outro objeto foi dado como desaparecido.