Uma decisão da Justiça representa um importante avanço na garantia do direito à saúde de crianças e adolescentes com deficiência em Araçatuba. Em sentença proferida na última quinta-feira (25), o Poder Judiciário determinou que o Estado de São Paulo e a Prefeitura de Araçatuba assegurem, no prazo máximo de 30 dias, o acesso ao tratamento multiprofissional para pacientes com deficiência, incluindo aqueles diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
A medida atende a uma Ação Civil Pública proposta pelo promotor de Justiça Joel Furlan, em maio de 2023, após o Ministério Público identificar falhas recorrentes na oferta de atendimento especializado para crianças e adolescentes do município.
Pela decisão, os pacientes deverão ter acesso a terapias como fonoterapia, terapia ocupacional, psicoterapia e acompanhamento psiquiátrico periódico, sempre conforme a necessidade clínica de cada caso. Também ficou estabelecido que os pedidos administrativos apresentados pelas famílias deverão ser analisados e atendidos em até 30 dias, desde que acompanhados de prescrição médica atualizada.
A sentença determina que o atendimento seja realizado, prioritariamente, pela rede pública de saúde. No entanto, caso não existam vagas disponíveis, o Estado e o município deverão garantir o tratamento por meio de clínicas particulares ou conveniadas, evitando que crianças permaneçam em longas filas de espera.
Outro ponto importante da decisão é que a definição do método terapêutico, da frequência das sessões e da intensidade do tratamento ficará exclusivamente sob responsabilidade dos profissionais de saúde que acompanham cada paciente, respeitando critérios técnicos e científicos.
A ação do Ministério Público foi motivada pela crescente demanda de famílias que, desde 2022, precisavam recorrer à Justiça por meio de ações individuais para conseguir acesso às terapias multidisciplinares. Conforme os autos do processo, o próprio município reconheceu a insuficiência da rede de atendimento, admitindo a existência de dezenas de crianças aguardando vagas e a dificuldade de ampliar os serviços devido à falta de profissionais especializados.
Para o promotor Joel Furlan, além de assegurar um direito fundamental às crianças e adolescentes, a decisão também tende a reduzir os gastos públicos com processos judiciais individuais. Segundo ele, os recursos que antes eram destinados ao pagamento de honorários advocatícios poderão ser direcionados ao fortalecimento da rede de atendimento, ampliando o acesso aos serviços especializados e oferecendo uma assistência mais eficiente às famílias.
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