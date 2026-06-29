Uma decisão da Justiça representa um importante avanço na garantia do direito à saúde de crianças e adolescentes com deficiência em Araçatuba. Em sentença proferida na última quinta-feira (25), o Poder Judiciário determinou que o Estado de São Paulo e a Prefeitura de Araçatuba assegurem, no prazo máximo de 30 dias, o acesso ao tratamento multiprofissional para pacientes com deficiência, incluindo aqueles diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A medida atende a uma Ação Civil Pública proposta pelo promotor de Justiça Joel Furlan, em maio de 2023, após o Ministério Público identificar falhas recorrentes na oferta de atendimento especializado para crianças e adolescentes do município.

Pela decisão, os pacientes deverão ter acesso a terapias como fonoterapia, terapia ocupacional, psicoterapia e acompanhamento psiquiátrico periódico, sempre conforme a necessidade clínica de cada caso. Também ficou estabelecido que os pedidos administrativos apresentados pelas famílias deverão ser analisados e atendidos em até 30 dias, desde que acompanhados de prescrição médica atualizada.