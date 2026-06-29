A Prefeitura de Coroados promove nesta segunda-feira (29) uma programação especial para reunir os moradores em torno da paixão pelo futebol. A partir das 13h, a Praça Central já estará pronta para receber o público, com painel de LED, feirinha, praça de alimentação e um espaço preparado para a transmissão da partida entre Brasil e Japão.

A iniciativa busca proporcionar um ambiente de lazer para toda a família, incentivando a convivência entre os moradores e valorizando os feirantes e comerciantes locais, que estarão oferecendo diversas opções de alimentação, artesanato e outros produtos durante o evento.

O prefeito Roberto Carrilho Alves "Chéco" destaca a importância de promover momentos de integração no município. "Preparamos tudo com muito carinho para que a população possa viver esse momento de forma especial. A partir das 13 horas, a Praça Central já estará pronta para receber as famílias de Coroados, com painel de LED, praça de alimentação e a nossa feirinha. É uma oportunidade de torcer pela Seleção Brasileira, encontrar os amigos e fortalecer o comércio local. Convido toda a população para participar desse grande momento", afirmou o prefeito.