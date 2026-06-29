Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas na tarde desse domingo (28), durante uma fiscalização de trânsito realizada pela Polícia Militar no bairro Aparecida, em Penápolis.
De acordo com informações da corporação, a equipe realizava uma operação de rotina pela rua Tiradentes quando abordou o suspeito. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram uma porção de maconha em sua posse.
A partir das informações obtidas na ocorrência, os militares seguiram para o endereço ligado ao investigado. No local, foram realizadas buscas que resultaram na localização de outras 11 porções da mesma substância, além de uma balança de precisão e um aparelho celular, materiais comumente associados à comercialização de entorpecentes.
Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial para o registro da ocorrência.
Após a apresentação do caso à autoridade policial, o suspeito permaneceu detido e à disposição da Justiça. A motocicleta utilizada por ele também foi autuada e recolhida em razão das irregularidades constatadas durante a fiscalização.
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