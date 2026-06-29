A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas na tarde desse domingo (28), no bairro Rosele, em Araçatuba. A ocorrência teve início durante patrulhamento de rotina, quando os policiais identificaram um veículo em atitude suspeita e deram ordem de parada ao motorista.
Segundo informações da corporação, o condutor não obedeceu à determinação e tentou escapar, dando início a um acompanhamento policial pelas ruas da região. Durante a fuga, ele teria dispensado um pacote pela janela do automóvel.
Após ser interceptado, o suspeito admitiu aos policiais que transportava cocaína e informou que havia mais entorpecentes armazenados em sua residência. Com base nas informações, os militares realizaram diligências no imóvel indicado.
Nas buscas, foram localizados um tablete de cocaína com aproximadamente 481 gramas, outras 19 porções da mesma droga já fracionadas para venda, duas porções de maconha, uma balança de precisão, um aparelho celular e o veículo utilizado no transporte dos entorpecentes.
O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Araçatuba, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça para as providências cabíveis.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.