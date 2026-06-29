A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas na tarde desse domingo (28), no bairro Rosele, em Araçatuba. A ocorrência teve início durante patrulhamento de rotina, quando os policiais identificaram um veículo em atitude suspeita e deram ordem de parada ao motorista.

Segundo informações da corporação, o condutor não obedeceu à determinação e tentou escapar, dando início a um acompanhamento policial pelas ruas da região. Durante a fuga, ele teria dispensado um pacote pela janela do automóvel.

Após ser interceptado, o suspeito admitiu aos policiais que transportava cocaína e informou que havia mais entorpecentes armazenados em sua residência. Com base nas informações, os militares realizaram diligências no imóvel indicado.