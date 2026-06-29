29 de junho de 2026
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INTERIOR

REGIÃO: Pedágios sobem em julho e motoristas pagarão até R$ 14,40

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Agência SP
Reajuste autorizado pela Artesp entra em vigor nesta terça-feira (1º) e afeta praças da Raposo Tavares e da SP-327, utilizadas por motoristas da região de Araçatuba que usam essa pista.
Reajuste autorizado pela Artesp entra em vigor nesta terça-feira (1º) e afeta praças da Raposo Tavares e da SP-327, utilizadas por motoristas da região de Araçatuba que usam essa pista.

Os motoristas que trafegam pelas principais rodovias do interior paulista vão sentir o impacto no bolso a partir desta terça-feira (1º). As tarifas de pedágio administradas pela CART Concessionária de Rodovias terão reajuste em nove praças nas regiões de Presidente Prudente e Bauru, com aumentos que variam entre R$ 0,25 e R$ 0,70, conforme autorização da Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp).

Para os moradores da região de Araçatuba, que usam essas vias para acessar outras localidades do estado, os aumentos mais relevantes estão em cidades que fazem parte das rotas mais utilizadas em direção ao oeste paulista e à capital.

As mais próximas da região de Araçatuba é a praça de Assis, uma das principais da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), a tarifa para veículos de passeio sobe de R$ 12,70 para R$ 13,30, aumento de R$ 0,60, equivalente a cerca de 4,7%.

Em Rancharia, também na Raposo Tavares, o valor passa de R$ 10,40 para R$ 10,90, acréscimo de R$ 0,50, representando alta de aproximadamente 4,8%.

Já em Regente Feijó, outra praça bastante utilizada por motoristas da região, a tarifa também sobe de R$ 10,40 para R$ 10,90, aumento de R$ 0,50.

O maior reajuste entre as praças próximas ocorre em Presidente Bernardes, onde os motoristas passarão a pagar R$ 14,40, ante os atuais R$ 13,70, uma elevação de R$ 0,70, equivalente a cerca de 5,1%.

Segundo a CART, o reajuste anual está previsto no contrato de concessão e leva em consideração a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) nos últimos 12 meses. Para caminhões e veículos de maior porte, o impacto pode ser ainda maior, já que a cobrança é realizada por eixo.

A atualização dos valores foi publicada no Diário Oficial do Estado e passa a valer em todas as praças administradas pela concessionária a partir da zero hora de 1º de julho.

Praça Tarifa atual Nova tarifa Aumento
Assis R$ 12,70 R$ 13,30 R$ 0,60
Rancharia R$ 10,40 R$ 10,90 R$ 0,50
Regente Feijó R$ 10,40 R$ 10,90 R$ 0,50
Presidente Bernardes R$ 13,70 R$ 14,40 R$ 0,70

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