Os motoristas que trafegam pelas principais rodovias do interior paulista vão sentir o impacto no bolso a partir desta terça-feira (1º). As tarifas de pedágio administradas pela CART Concessionária de Rodovias terão reajuste em nove praças nas regiões de Presidente Prudente e Bauru, com aumentos que variam entre R$ 0,25 e R$ 0,70, conforme autorização da Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp).

Para os moradores da região de Araçatuba, que usam essas vias para acessar outras localidades do estado, os aumentos mais relevantes estão em cidades que fazem parte das rotas mais utilizadas em direção ao oeste paulista e à capital.

As mais próximas da região de Araçatuba é a praça de Assis, uma das principais da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), a tarifa para veículos de passeio sobe de R$ 12,70 para R$ 13,30, aumento de R$ 0,60, equivalente a cerca de 4,7%.