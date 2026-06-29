A Prefeitura de Lourdes, cidade da região de Araçatuba, abriu concurso público para o preenchimento de cinco vagas imediatas em cargos efetivos. Organizado pela banca Valespe Concursos, o certame oferece salários que variam de R$ 3.076,56 a R$ 6.141,81, com contratação pelo regime estatutário e jornadas de trabalho entre 20 e 40 horas semanais.

As oportunidades são destinadas aos cargos de Controlador Interno, Diretor de Escola e Professor de Ensino Básico, todos com exigência de nível superior.

O cargo de Controlador Interno oferece vencimento inicial de R$ 3.565,17 e exige formação em Direito, Administração, Ciências Contábeis ou Economia, sem necessidade de experiência profissional.