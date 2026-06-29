A Prefeitura de Lourdes, cidade da região de Araçatuba, abriu concurso público para o preenchimento de cinco vagas imediatas em cargos efetivos. Organizado pela banca Valespe Concursos, o certame oferece salários que variam de R$ 3.076,56 a R$ 6.141,81, com contratação pelo regime estatutário e jornadas de trabalho entre 20 e 40 horas semanais.
As oportunidades são destinadas aos cargos de Controlador Interno, Diretor de Escola e Professor de Ensino Básico, todos com exigência de nível superior.
O cargo de Controlador Interno oferece vencimento inicial de R$ 3.565,17 e exige formação em Direito, Administração, Ciências Contábeis ou Economia, sem necessidade de experiência profissional.
Já a vaga de Diretor de Escola possui o maior salário do concurso, de R$ 6.141,81. Para concorrer é necessário possuir licenciatura plena em Pedagogia com habilitação específica ou pós-graduação na área da Educação, além de comprovar pelo menos três anos de experiência em docência.
Para Professor de Ensino Básico, o vencimento inicial é de R$ 3.076,56, acrescido da complementação do magistério. O candidato deve possuir licenciatura plena em Pedagogia e/ou Magistério.
As inscrições podem ser realizadas até o dia 13 de julho de 2026, exclusivamente pelo site da Valespe Concursos. A taxa de participação é de R$ 80. (https://portal.valespe.com.br/edital/ver/92)
Os candidatos serão submetidos a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Para os cargos de Diretor de Escola e Professor de Ensino Básico também haverá prova de títulos, de caráter exclusivamente classificatório.
No caso do cargo de Diretor de Escola, o edital prevê ainda avaliação de mérito e desempenho, com foco em conhecimentos relacionados à gestão escolar, liderança pedagógica, administração educacional, legislação educacional e políticas públicas de educação.
A prova objetiva está marcada para o dia 26 de julho de 2026 e terá duração máxima de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão de respostas.
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