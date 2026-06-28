A chuva é o encontro do céu com a terra. A parte água de meu corpo vibra com a chuva. Sujar a água de nosso ambiente é poluir nosso corpo, é pegar doença. Como é bom receber a água mansa da chuva, sem derrubar casas. Apesar de os donos do mundo terem tido arrebentado com a nossa natureza, em Araçatuba e região, ainda não fomos castigados com tempestades. Eu que morei em taperas, com bacias pela casa na hora da chuva, receber as gotoras, me sinto rico ter uma boa casa para me abrigar. A chuva é o e encontro da terra com seus habitantes. Aleluia!

Nem sempre caipira

Nem toda festa junina é caipira. Às vezes a chamam disso, mas não passa de uma quermesse qualquer. Fui conhecer festa junina na escola da cidade, porque antes as festas dos três santos fogueteiros eram realizadas na minha casa, como reza. O clube da corrida do Sesc promoveu uma verdadeira festa caipira, bem no estilo, na comida e na música, com jantar. Arroz doce, canjica, quentão, torresmo. E foi realizada num ambiente de chácara, lembrando os antigos sítios: da Josy Zuncon. Na mesma estrada em que eu caminhava quilômetros para chegar à escola. Relembrei meu tempo de criança.

Sementes negras

Quando vejo jovens se alinhando suas vidas com a arte, principalmente sendo pobres, eu me entusiasmo. Assim foi com a apresentação do grupo "Os Hedonistas", de Birigui. que teve seu projeto financiado pelo Ministério da Cultura. Eles apresentaram o texto da escritora afrodescendente brasileira Conceição Evaristo no teatro São João de Araçatuba na última segunda-feira, dia 22.