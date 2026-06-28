28 de junho de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Suspeito de tentativa de homicídio é preso em Nova Luzitânia

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Durante a abordagem, os militares também apreenderam a faca que, segundo as investigações iniciais, teria sido utilizada no crime
Durante a abordagem, os militares também apreenderam a faca que, segundo as investigações iniciais, teria sido utilizada no crime

Um homem foi preso em flagrante na noite deste sábado (27), em Nova Luzitânia, suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida no município de Nhandeara.

De acordo com a Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento quando receberam informações de policiais de Nhandeara sobre uma ocorrência envolvendo um homem ferido por golpes de faca. A vítima deu entrada na Santa Casa de Nhandeara com um ferimento provocado por arma branca na região superior do tórax e, devido à gravidade do quadro clínico, precisou ser transferida para um hospital de maior complexidade.

Com as informações sobre o possível autor, os policiais iniciaram diligências e conseguiram localizar o suspeito na rua João Silvério Villela, em Nova Luzitânia.

Durante a abordagem, os militares também apreenderam a faca que, segundo as investigações iniciais, teria sido utilizada no crime. O objeto foi preservado para a realização da perícia.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes de Auriflama, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio. Ele permaneceu preso e está à disposição da Justiça.

A Polícia Civil investigará as circunstâncias e a motivação da tentativa de homicídio.

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