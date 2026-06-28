Um homem foi preso em flagrante na noite deste sábado (27), em Nova Luzitânia, suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida no município de Nhandeara.

De acordo com a Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento quando receberam informações de policiais de Nhandeara sobre uma ocorrência envolvendo um homem ferido por golpes de faca. A vítima deu entrada na Santa Casa de Nhandeara com um ferimento provocado por arma branca na região superior do tórax e, devido à gravidade do quadro clínico, precisou ser transferida para um hospital de maior complexidade.

Com as informações sobre o possível autor, os policiais iniciaram diligências e conseguiram localizar o suspeito na rua João Silvério Villela, em Nova Luzitânia.