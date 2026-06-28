Um jovem de 26 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desse sábado (27), no bairro Porto Real, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada por policiais militares após uma denúncia de que o suspeito estaria armazenando grande quantidade de entorpecentes em uma residência na rua Pedro Moreno.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe intensificava o patrulhamento pela região quando avistou o investigado saindo da casa com uma sacola. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi acompanhado e detido pelos policiais.

Na sacola que ele carregava foram encontrados 164 eppendorfs contendo cocaína e 54 porções de crack, todas já embaladas para comercialização. Durante a revista pessoal, os policiais também localizaram R$ 80 em dinheiro.