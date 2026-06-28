Um jovem de 26 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desse sábado (27), no bairro Porto Real, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada por policiais militares após uma denúncia de que o suspeito estaria armazenando grande quantidade de entorpecentes em uma residência na rua Pedro Moreno.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe intensificava o patrulhamento pela região quando avistou o investigado saindo da casa com uma sacola. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi acompanhado e detido pelos policiais.
Na sacola que ele carregava foram encontrados 164 eppendorfs contendo cocaína e 54 porções de crack, todas já embaladas para comercialização. Durante a revista pessoal, os policiais também localizaram R$ 80 em dinheiro.
Na sequência, os militares realizaram buscas no interior da residência e encontraram, dentro de um armário, centenas de pinos plásticos vazios, além de uma balança de precisão, materiais comumente utilizados para o preparo e o fracionamento de entorpecentes.
Questionado, o suspeito afirmou que guardava a droga para um conhecido e que receberia R$ 300 por mês para armazenar os entorpecentes e abastecer os responsáveis pelo tráfico.
O homem foi conduzido ao Plantão Policial de Araçatuba, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. Ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.
Outro lado
Em nota à reportagem, o advogado Lucas Eduardo Queiroz, que representa o indiciado, informou que solicitará à Justiça a concessão de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Segundo a defesa, o investigado é primário, não possui antecedentes criminais e não integra organização criminosa.
O advogado também informou que pedirá, de forma subsidiária, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, alegando que o acusado é responsável pelos cuidados de uma filha de apenas um ano de idade. Conforme a defesa, a mãe teria abandonado a criança, que atualmente está sob os cuidados de uma vizinha, tornando o pai o principal responsável por sua assistência. A análise dos pedidos caberá ao Poder Judiciário.
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