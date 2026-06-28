Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na manhã deste sábado (27), em Araçatuba, após desacatar guardas civis municipais, resistir à abordagem e causar danos ao patrimônio da Central de Polícia Judiciária (CPJ). Ele responderá pelos crimes de desacato e dano qualificado contra patrimônio público.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal foi acionada para atender uma ocorrência no Terminal Rodoviário da cidade, onde um homem em situação de rua estaria utilizando a pia do banheiro para higiene pessoal, em uma tentativa de tomar banho, além de deixar pertences espalhados pelo local.
Segundo o registro policial, os guardas orientaram o homem a interromper a conduta, mas ele passou a ofender e ameaçar os agentes com diversas palavras de baixo calão, questionando a autoridade da equipe e ridicularizando a atuação dos servidores.
Ainda conforme o BO, o suspeito apresentava sinais de alteração provocada pelo consumo de bebida alcoólica e/ou drogas. Durante a condução até a delegacia, ele resistiu à ação dos guardas, sendo necessário o uso de algemas.
Já na Central de Polícia Judiciária, o homem permaneceu exaltado. O boletim aponta que ele voltou a desacatar os agentes e danificou uma cortina e o suporte da sala de espera da unidade policial.
Ao ser encaminhado para a carceragem, o investigado ainda tentou alcançar a arma funcional de um dos guardas municipais e chegou a golpeá-lo para impedir a retirada das algemas. A situação foi controlada pela equipe.
A perícia foi acionada para constatar os danos causados ao patrimônio público. Em depoimento, o homem negou ter praticado o dano, alegando desentendimento com os guardas, apesar da existência de câmeras de monitoramento na unidade.
Diante dos fatos, a autoridade policial decretou a prisão em flagrante pelos crimes de desacato (artigo 331 do Código Penal) e dano qualificado ao patrimônio público (artigo 163 do Código Penal). O suspeito permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça para a realização da audiência de custódia.
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