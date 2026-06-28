28 de junho de 2026
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DESACATO

Homem é preso após desacatar GCM e danificar delegacia

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Homem permaneceu exaltado na Central de Polícia Judiciária
Homem permaneceu exaltado na Central de Polícia Judiciária

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na manhã deste sábado (27), em Araçatuba, após desacatar guardas civis municipais, resistir à abordagem e causar danos ao patrimônio da Central de Polícia Judiciária (CPJ). Ele responderá pelos crimes de desacato e dano qualificado contra patrimônio público.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal foi acionada para atender uma ocorrência no Terminal Rodoviário da cidade, onde um homem em situação de rua estaria utilizando a pia do banheiro para higiene pessoal, em uma tentativa de tomar banho, além de deixar pertences espalhados pelo local.

Segundo o registro policial, os guardas orientaram o homem a interromper a conduta, mas ele passou a ofender e ameaçar os agentes com diversas palavras de baixo calão, questionando a autoridade da equipe e ridicularizando a atuação dos servidores.

Ainda conforme o BO, o suspeito apresentava sinais de alteração provocada pelo consumo de bebida alcoólica e/ou drogas. Durante a condução até a delegacia, ele resistiu à ação dos guardas, sendo necessário o uso de algemas.

Já na Central de Polícia Judiciária, o homem permaneceu exaltado. O boletim aponta que ele voltou a desacatar os agentes e danificou uma cortina e o suporte da sala de espera da unidade policial.

Ao ser encaminhado para a carceragem, o investigado ainda tentou alcançar a arma funcional de um dos guardas municipais e chegou a golpeá-lo para impedir a retirada das algemas. A situação foi controlada pela equipe.

A perícia foi acionada para constatar os danos causados ao patrimônio público. Em depoimento, o homem negou ter praticado o dano, alegando desentendimento com os guardas, apesar da existência de câmeras de monitoramento na unidade.

Diante dos fatos, a autoridade policial decretou a prisão em flagrante pelos crimes de desacato (artigo 331 do Código Penal) e dano qualificado ao patrimônio público (artigo 163 do Código Penal). O suspeito permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça para a realização da audiência de custódia.

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