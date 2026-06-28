Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na manhã deste sábado (27), em Araçatuba, após desacatar guardas civis municipais, resistir à abordagem e causar danos ao patrimônio da Central de Polícia Judiciária (CPJ). Ele responderá pelos crimes de desacato e dano qualificado contra patrimônio público.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal foi acionada para atender uma ocorrência no Terminal Rodoviário da cidade, onde um homem em situação de rua estaria utilizando a pia do banheiro para higiene pessoal, em uma tentativa de tomar banho, além de deixar pertences espalhados pelo local.

Segundo o registro policial, os guardas orientaram o homem a interromper a conduta, mas ele passou a ofender e ameaçar os agentes com diversas palavras de baixo calão, questionando a autoridade da equipe e ridicularizando a atuação dos servidores.