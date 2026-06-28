Uma criança de apenas 1 ano ficou ferida após ser atropelada na tarde deste sábado (27), no bairro Portal da Pérola II, em Birigui. O acidente aconteceu por volta das 18h, na rua Pedro Cavalo, e mobilizou equipes da Polícia Militar.

De acordo com informações apuradas, o motorista de um Citroën C4 Pallas, de 55 anos, relatou que seguia normalmente pela via quando a criança saiu da calçada em direção à rua e acabou atingindo a lateral esquerda do veículo. Com o impacto, o menino caiu ao solo.

Diante da situação, o próprio condutor socorreu a vítima e a levou imediatamente ao Pronto Atendimento Municipal de Birigui, acompanhado da mãe da criança, de 28 anos.