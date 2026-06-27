Durante patrulhamento de rotina na tarde desta sexta-feira (26), a Polícia Militar prendeu um homem procurado pela Justiça e apreendeu uma motocicleta com sinais identificadores adulterados no bairro Águas Claras, em Araçatuba.

Segundo a corporação, a equipe realizava policiamento pela rua Brigadeiro Faria Lima quando percebeu que a placa de uma motocicleta apresentava indícios de adulteração. Durante a abordagem e vistoria, os policiais constataram que o emplacamento não correspondia ao veículo, configurando o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Na consulta aos sistemas policiais, também foi verificado que o condutor era procurado pela Justiça em razão de um mandado de prisão civil em aberto.