Durante patrulhamento de rotina na tarde desta sexta-feira (26), a Polícia Militar prendeu um homem procurado pela Justiça e apreendeu uma motocicleta com sinais identificadores adulterados no bairro Águas Claras, em Araçatuba.
Segundo a corporação, a equipe realizava policiamento pela rua Brigadeiro Faria Lima quando percebeu que a placa de uma motocicleta apresentava indícios de adulteração. Durante a abordagem e vistoria, os policiais constataram que o emplacamento não correspondia ao veículo, configurando o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Na consulta aos sistemas policiais, também foi verificado que o condutor era procurado pela Justiça em razão de um mandado de prisão civil em aberto.
O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, onde a autoridade policial ratificou o cumprimento do mandado de prisão e determinou a elaboração do boletim de ocorrência por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça, enquanto a motocicleta foi apreendida para perícia e demais providências legais.
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