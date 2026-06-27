28 de junho de 2026
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PRISÃO

Procurado é preso com moto adulterada em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Os policiais constataram que o emplacamento não correspondia ao veículo, configurando o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor
Os policiais constataram que o emplacamento não correspondia ao veículo, configurando o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor

Durante patrulhamento de rotina na tarde desta sexta-feira (26), a Polícia Militar prendeu um homem procurado pela Justiça e apreendeu uma motocicleta com sinais identificadores adulterados no bairro Águas Claras, em Araçatuba.

Segundo a corporação, a equipe realizava policiamento pela rua Brigadeiro Faria Lima quando percebeu que a placa de uma motocicleta apresentava indícios de adulteração. Durante a abordagem e vistoria, os policiais constataram que o emplacamento não correspondia ao veículo, configurando o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Na consulta aos sistemas policiais, também foi verificado que o condutor era procurado pela Justiça em razão de um mandado de prisão civil em aberto.

O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, onde a autoridade policial ratificou o cumprimento do mandado de prisão e determinou a elaboração do boletim de ocorrência por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça, enquanto a motocicleta foi apreendida para perícia e demais providências legais.

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