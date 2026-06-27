A Polícia Civil investiga a morte de uma idosa de 78 anos, ocorrida na tarde desta sexta-feira (26), após cinco dias de internação em decorrência de uma queda dentro da própria residência, em Ilha Solteira. O caso foi registrado como morte suspeita e morte acidental e será apurado pela Delegacia de Polícia do município.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima morava sozinha e, na noite de 20 de junho, fez contato com familiares normalmente. Já por volta da 1h da madrugada do dia 21, vizinhos ouviram a idosa pedir ajuda e dizer que estava com frio, mas não conseguiram entrar no imóvel, que permanecia trancado.

Após serem avisados, familiares foram até a residência. A filha, que possuía as chaves da casa, entrou no imóvel e encontrou a mãe caída no chão da sala, com um ferimento na cabeça e sinais de vômito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima inicialmente para a Santa Casa de Ilha Solteira. Posteriormente, ela foi transferida para a Santa Casa de Araçatuba, onde permaneceu internada até morrer às 16h49 desta sexta-feira.