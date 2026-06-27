Uma idosa de 73 anos ficou ferida após ser atropelada na manhã deste sábado (27), na avenida Cidade Jardim, em Birigui.
De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 8h, na altura do número 2.287 da avenida, no sentido da rua Bahia. A vítima atravessava a pista após sair do canteiro central quando foi atingida por uma Fiat Fiorino branca conduzida por um jovem de 19 anos.
Segundo a PM, o motorista não teve tempo suficiente para frear e evitar o atropelamento. Com o impacto, a idosa sofreu escoriações em uma das pernas.
Ela foi socorrida por uma equipe de resgate da Polícia Militar e encaminhada ao Pronto-socorro Municipal de Birigui, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde não foi informado.
A Polícia Militar reforça que atravessar vias de grande movimento fora da faixa de pedestres aumenta significativamente o risco de acidentes. A orientação é para que pedestres utilizem sempre os locais apropriados para a travessia e que os motoristas mantenham atenção redobrada, especialmente em avenidas com intenso fluxo de veículos.
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