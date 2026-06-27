28 de junho de 2026
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ATROPELAMENTO

Idosa de 73 anos é atropelada ao atravessar avenida em Birigui

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Vítima foi socorrida por uma equipe de resgate da Polícia Militar e encaminhada ao Pronto-socorro Municipal de Birigui
Vítima foi socorrida por uma equipe de resgate da Polícia Militar e encaminhada ao Pronto-socorro Municipal de Birigui

Uma idosa de 73 anos ficou ferida após ser atropelada na manhã deste sábado (27), na avenida Cidade Jardim, em Birigui.

De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 8h, na altura do número 2.287 da avenida, no sentido da rua Bahia. A vítima atravessava a pista após sair do canteiro central quando foi atingida por uma Fiat Fiorino branca conduzida por um jovem de 19 anos.

Segundo a PM, o motorista não teve tempo suficiente para frear e evitar o atropelamento. Com o impacto, a idosa sofreu escoriações em uma das pernas.

Ela foi socorrida por uma equipe de resgate da Polícia Militar e encaminhada ao Pronto-socorro Municipal de Birigui, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde não foi informado.

A Polícia Militar reforça que atravessar vias de grande movimento fora da faixa de pedestres aumenta significativamente o risco de acidentes. A orientação é para que pedestres utilizem sempre os locais apropriados para a travessia e que os motoristas mantenham atenção redobrada, especialmente em avenidas com intenso fluxo de veículos.

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