Uma idosa de 73 anos ficou ferida após ser atropelada na manhã deste sábado (27), na avenida Cidade Jardim, em Birigui.

De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 8h, na altura do número 2.287 da avenida, no sentido da rua Bahia. A vítima atravessava a pista após sair do canteiro central quando foi atingida por uma Fiat Fiorino branca conduzida por um jovem de 19 anos.

Segundo a PM, o motorista não teve tempo suficiente para frear e evitar o atropelamento. Com o impacto, a idosa sofreu escoriações em uma das pernas.