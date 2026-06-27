A Polícia Militar intensificou a fiscalização de trânsito na sexta-feira (26) durante a Operação "Baixo Ruído", realizada nos municípios de Guararapes e Valparaíso. A ação, coordenada pela 5ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (2º BPM/I), teve como foco combater o uso de escapamentos irregulares em motocicletas, prevenir infrações de trânsito e reforçar a segurança da população.

Durante a operação, foram fiscalizados 90 veículos e condutores. As equipes também realizaram 82 testes passivos de etilômetro, como parte das ações de prevenção a acidentes e combate à condução sob efeito de álcool.

Ao final da fiscalização, os policiais lavraram 14 Autos de Infração de Trânsito (AITs). Entre as principais irregularidades constatadas estavam motocicletas com escapamento adulterado (descarga livre), recusa ao teste do bafômetro, condução de veículo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e outras infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro.