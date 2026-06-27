27 de junho de 2026
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FISCALIZAÇÃO

Operação autua 14 motoristas e remove motos irregulares

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Militar
Entre as principais irregularidades, motocicletas com escapamento adulterado, recusa ao bafômetro e condução de veículo sem CNH
Entre as principais irregularidades, motocicletas com escapamento adulterado, recusa ao bafômetro e condução de veículo sem CNH

A Polícia Militar intensificou a fiscalização de trânsito na sexta-feira (26) durante a Operação "Baixo Ruído", realizada nos municípios de Guararapes e Valparaíso. A ação, coordenada pela 5ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (2º BPM/I), teve como foco combater o uso de escapamentos irregulares em motocicletas, prevenir infrações de trânsito e reforçar a segurança da população.

Durante a operação, foram fiscalizados 90 veículos e condutores. As equipes também realizaram 82 testes passivos de etilômetro, como parte das ações de prevenção a acidentes e combate à condução sob efeito de álcool.

Ao final da fiscalização, os policiais lavraram 14 Autos de Infração de Trânsito (AITs). Entre as principais irregularidades constatadas estavam motocicletas com escapamento adulterado (descarga livre), recusa ao teste do bafômetro, condução de veículo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e outras infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Além das autuações, quatro motocicletas que apresentavam irregularidades foram removidas ao pátio.

Segundo a Polícia Militar, a Operação "Baixo Ruído" faz parte de um conjunto de ações permanentes voltadas à segurança viária, com o objetivo de reduzir a poluição sonora causada por escapamentos irregulares, retirar de circulação veículos em desacordo com a legislação e contribuir para um trânsito mais seguro e organizado, fortalecendo a sensação de segurança da população.

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