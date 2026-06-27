Uma pesquisa realizada com 1.819 consumidores no Estado de São Paulo revelou que a maioria das pessoas desconhece que os medicamentos possuem um preço máximo permitido para venda ao consumidor. O levantamento mostrou que, entre os entrevistados que compram medicamentos, 79,1% não sabem da existência do chamado Preço Máximo ao Consumidor (PMC), estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) e divulgado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
O estudo também aponta que o preço dos remédios continua sendo um dos principais obstáculos para a população. Quase 89% dos consumidores afirmaram já ter deixado de comprar algum medicamento por causa do valor, enquanto 94,9% disseram pesquisar os preços antes de efetuar a compra.
A busca por alternativas mais baratas também se tornou frequente. Metade dos entrevistados afirmou substituir o medicamento prescrito pelo médico por um genérico ou outra opção de menor custo. Apenas 31,7% disseram adquirir exatamente o produto indicado na receita.
Outro dado levantado pela pesquisa é o fornecimento de dados pessoais nas farmácias. Cerca de 71% dos consumidores informam o CPF para obter descontos, mas mais da metade afirma não saber como essas informações são armazenadas ou utilizadas pelas empresas. Outros 35% disseram ter dúvidas sobre o tratamento desses dados.
Na comparação com o levantamento realizado em 2025, aumentou o número de pessoas que desconhecem o teto de preços dos medicamentos. Também cresceu a percepção de que a publicidade pode estimular a automedicação e houve avanço nas compras realizadas tanto em lojas físicas quanto pela internet.
A pesquisa ainda aponta que muitos consumidores que conhecem o preço máximo permitido não sabem onde consultar essa informação, reforçando a necessidade de ampliar a divulgação desse mecanismo de proteção ao consumidor.
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