As pessoas convocadas para atuar como mesárias e mesários nas Eleições de 2026 já começaram a receber, por e-mail, a notificação da Justiça Eleitoral para confirmar a participação no pleito de outubro.

A mensagem informa a função que será desempenhada, o local de atuação, as datas e os horários de comparecimento, além de trazer um código para validação da convocação. Após o recebimento do e-mail, o convocado tem até três dias úteis para acessar a área do colaborador da Justiça Eleitoral e confirmar a nomeação.

A confirmação também pode ser feita pelo Autoatendimento Eleitoral, utilizando o número do título de eleitor e o código enviado na mensagem, ou por meio da conta Gov.br, sem a necessidade do código de validação.