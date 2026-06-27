As pessoas convocadas para atuar como mesárias e mesários nas Eleições de 2026 já começaram a receber, por e-mail, a notificação da Justiça Eleitoral para confirmar a participação no pleito de outubro.
A mensagem informa a função que será desempenhada, o local de atuação, as datas e os horários de comparecimento, além de trazer um código para validação da convocação. Após o recebimento do e-mail, o convocado tem até três dias úteis para acessar a área do colaborador da Justiça Eleitoral e confirmar a nomeação.
A confirmação também pode ser feita pelo Autoatendimento Eleitoral, utilizando o número do título de eleitor e o código enviado na mensagem, ou por meio da conta Gov.br, sem a necessidade do código de validação.
A Justiça Eleitoral alerta para a possibilidade de golpes envolvendo falsas convocações. A orientação é verificar se o endereço eletrônico pertence ao Tribunal Regional Eleitoral antes de clicar em qualquer link recebido por e-mail ou aplicativos de mensagens. Também é recomendado desconfiar de comunicações com erros de ortografia, tom de urgência, pedidos de informações pessoais incomuns ou solicitações de pagamento.
Em caso de dúvidas, os eleitores podem procurar o cartório eleitoral responsável pela zona em que estão inscritos ou entrar em contato com a Central de Atendimento ao Eleitor.
Além da confirmação da convocação, a plataforma permite que os mesários consultem o local de trabalho, atualizem dados cadastrais, acompanhem o cronograma de treinamentos e, após as eleições, emitam a declaração de atuação para utilização na dispensa do trabalho pelos dias previstos em lei.
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