A van utilizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Birigui para o transporte de crianças e adolescentes acolhidos na Casa Abrigo apresentou um princípio de incêndio e precisou ser retirada de circulação temporariamente.

Segundo informou a Prefeitura, a intercorrência comprometeu o uso do veículo, mas não afetou o transporte dos atendidos. Para evitar prejuízos à rotina escolar das crianças e adolescentes, a Secretaria reorganizou o serviço e passou a utilizar, de forma provisória, outros veículos da própria pasta.

Atualmente, a Casa Abrigo de Birigui atende 27 crianças e adolescentes, que dependem diariamente do transporte para diferentes unidades escolares do município.