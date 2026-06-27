A van utilizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Birigui para o transporte de crianças e adolescentes acolhidos na Casa Abrigo apresentou um princípio de incêndio e precisou ser retirada de circulação temporariamente.
Segundo informou a Prefeitura, a intercorrência comprometeu o uso do veículo, mas não afetou o transporte dos atendidos. Para evitar prejuízos à rotina escolar das crianças e adolescentes, a Secretaria reorganizou o serviço e passou a utilizar, de forma provisória, outros veículos da própria pasta.
Atualmente, a Casa Abrigo de Birigui atende 27 crianças e adolescentes, que dependem diariamente do transporte para diferentes unidades escolares do município.
Em nota, a administração municipal informou que já está adotando as providências necessárias para o reparo ou a substituição da van, garantindo a continuidade do atendimento e a segurança dos usuários.
A Prefeitura não informou onde ocorreu o princípio de incêndio, nem se havia ocupantes no veículo no momento da ocorrência. Também não houve registro de feridos.
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