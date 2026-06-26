Um homem de 40 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (26), em Birigui, após ser acusado de cometer dois furtos no mesmo supermercado localizado no bairro Vila Angélica. O suspeito foi reconhecido por funcionários ao retornar ao estabelecimento apenas dois dias depois de ter furtado bebidas alcoólicas do local.

De acordo com a Polícia Militar, o primeiro crime ocorreu na última quarta-feira (24), quando o sistema de monitoramento registrou o homem escondendo duas garrafas de whisky e deixando o supermercado sem passar pelos caixas. Na ocasião, ele conseguiu fugir antes de ser abordado.

Nesta sexta-feira, ao voltar ao estabelecimento, o suspeito foi novamente identificado pelas câmeras de segurança. Desta vez, ele tentou sair levando produtos alimentícios sem efetuar o pagamento, entre eles uma lata de sardinha, temperos e carne bovina, mercadorias avaliadas em R$ 70,70.