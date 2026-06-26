Um homem de 40 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (26), em Birigui, após ser acusado de cometer dois furtos no mesmo supermercado localizado no bairro Vila Angélica. O suspeito foi reconhecido por funcionários ao retornar ao estabelecimento apenas dois dias depois de ter furtado bebidas alcoólicas do local.
De acordo com a Polícia Militar, o primeiro crime ocorreu na última quarta-feira (24), quando o sistema de monitoramento registrou o homem escondendo duas garrafas de whisky e deixando o supermercado sem passar pelos caixas. Na ocasião, ele conseguiu fugir antes de ser abordado.
Nesta sexta-feira, ao voltar ao estabelecimento, o suspeito foi novamente identificado pelas câmeras de segurança. Desta vez, ele tentou sair levando produtos alimentícios sem efetuar o pagamento, entre eles uma lata de sardinha, temperos e carne bovina, mercadorias avaliadas em R$ 70,70.
A equipe de fiscalização do supermercado conseguiu conter o homem até a chegada da Polícia Militar. Todos os produtos foram recuperados e devolvidos ao representante do estabelecimento.
Durante a ocorrência, os policiais tiveram acesso às imagens do circuito interno de segurança, que confirmaram a participação do suspeito tanto no furto registrado na quarta-feira quanto na tentativa ocorrida nesta sexta-feira. Questionado pelos militares, o homem confessou os crimes e afirmou que atravessava dificuldades financeiras. Ele também declarou que as garrafas de whisky furtadas anteriormente foram vendidas para uma pessoa desconhecida.
Diante das provas reunidas, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Segundo a Polícia Militar, a rápida atuação da equipe, aliada ao trabalho de monitoramento por câmeras e à colaboração dos funcionários do supermercado, foi fundamental para identificar o autor, esclarecer os dois furtos e recuperar parte dos produtos subtraídos.
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