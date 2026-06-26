27 de junho de 2026
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REINCIDÊNCIA

Homem volta a supermercado após furto e acaba preso em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Suspeito foi reconhecido por funcionários ao retornar ao estabelecimento, onde havia furtado garrafas de whisky dias antes
Suspeito foi reconhecido por funcionários ao retornar ao estabelecimento, onde havia furtado garrafas de whisky dias antes

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (26), em Birigui, após ser acusado de cometer dois furtos no mesmo supermercado localizado no bairro Vila Angélica. O suspeito foi reconhecido por funcionários ao retornar ao estabelecimento apenas dois dias depois de ter furtado bebidas alcoólicas do local.

De acordo com a Polícia Militar, o primeiro crime ocorreu na última quarta-feira (24), quando o sistema de monitoramento registrou o homem escondendo duas garrafas de whisky e deixando o supermercado sem passar pelos caixas. Na ocasião, ele conseguiu fugir antes de ser abordado.

Nesta sexta-feira, ao voltar ao estabelecimento, o suspeito foi novamente identificado pelas câmeras de segurança. Desta vez, ele tentou sair levando produtos alimentícios sem efetuar o pagamento, entre eles uma lata de sardinha, temperos e carne bovina, mercadorias avaliadas em R$ 70,70.

A equipe de fiscalização do supermercado conseguiu conter o homem até a chegada da Polícia Militar. Todos os produtos foram recuperados e devolvidos ao representante do estabelecimento.

Durante a ocorrência, os policiais tiveram acesso às imagens do circuito interno de segurança, que confirmaram a participação do suspeito tanto no furto registrado na quarta-feira quanto na tentativa ocorrida nesta sexta-feira. Questionado pelos militares, o homem confessou os crimes e afirmou que atravessava dificuldades financeiras. Ele também declarou que as garrafas de whisky furtadas anteriormente foram vendidas para uma pessoa desconhecida.

Diante das provas reunidas, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Militar, a rápida atuação da equipe, aliada ao trabalho de monitoramento por câmeras e à colaboração dos funcionários do supermercado, foi fundamental para identificar o autor, esclarecer os dois furtos e recuperar parte dos produtos subtraídos.

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