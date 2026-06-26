Artistas, produtores culturais e gestores de Araçatuba terão a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos sobre captação de recursos e elaboração de projetos por meio de uma capacitação gratuita promovida pelo programa CultSP Pro. A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura.

Ao todo, serão disponibilizadas 15 vagas para profissionais interessados em aperfeiçoar a elaboração de projetos voltados à participação em editais de fomento cultural. As inscrições permanecem abertas até o dia 2 de julho e devem ser realizadas pelo site oficial do programa.

As aulas acontecerão entre os dias 17 e 20 de agosto, das 18h às 22h, na Biblioteca Municipal Rubens do Amaral, em Araçatuba.