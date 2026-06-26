Artistas, produtores culturais e gestores de Araçatuba terão a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos sobre captação de recursos e elaboração de projetos por meio de uma capacitação gratuita promovida pelo programa CultSP Pro. A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura.
Ao todo, serão disponibilizadas 15 vagas para profissionais interessados em aperfeiçoar a elaboração de projetos voltados à participação em editais de fomento cultural. As inscrições permanecem abertas até o dia 2 de julho e devem ser realizadas pelo site oficial do programa.
As aulas acontecerão entre os dias 17 e 20 de agosto, das 18h às 22h, na Biblioteca Municipal Rubens do Amaral, em Araçatuba.
Durante a formação, os participantes aprenderão técnicas para estruturar projetos culturais de forma estratégica, ampliando as possibilidades de aprovação em editais promovidos pelos governos estadual e federal.
O conteúdo programático contempla desde o desenvolvimento e reconhecimento de ideias criativas até a definição de objetivos, planejamento de ações, estratégias de comunicação e construção de parcerias. Também serão promovidas atividades práticas e momentos de troca de experiências entre os participantes, estimulando o compartilhamento de boas práticas na área cultural.
A capacitação será conduzida por Marcelo Manzatti, mestre em Antropologia pela PUC-SP e especialista em políticas públicas culturais. Com ampla experiência na gestão cultural em níveis municipal, estadual e federal, Manzatti já ocupou o cargo de coordenador-geral da Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura.
Segundo os organizadores, o curso representa uma oportunidade para fortalecer a produção cultural da região, qualificando profissionais para acessar recursos públicos e ampliar o desenvolvimento de projetos artísticos e culturais.
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