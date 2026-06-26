A Escola Municipal Professora Adelina Bernadette dos Santos Pacitti, no bairro Alto Colinas, em Birigui, realizou nesta quinta-feira (25) a formatura de 75 estudantes do 5º ano no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD).

A cerimônia reuniu familiares, professores, autoridades e representantes da Polícia Militar.

Representando o comandante da 4ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior, capitão PM Arilson Henrique Lugão de Araújo, participou da solenidade o 1º sargento PM Bernardes. As aulas foram conduzidas pela cabo PM Edineia.