A Câmara Municipal de Araçatuba será palco, na próxima quarta-feira (1º), do 1º Encontro Regional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Transtorno do Espectro Autista (TEA). O evento deve reunir autoridades estaduais, representantes municipais e entidades da região para discutir políticas públicas de inclusão, acessibilidade e fortalecimento da rede de atendimento.
A iniciativa é promovida pela deputada estadual Dani Alonso (PL) e pelo deputado federal Capitão Augusto (PL-SP), com apoio da vereadora Sol do Autismo (PL). A programação contará com a presença do secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, além de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais e representantes de organizações dos 40 municípios que integram o Departamento Regional de Saúde (DRS-2) de Araçatuba.
Durante o encontro, está prevista a assinatura de convênios de cooperação entre o Governo do Estado e municípios da região, ampliando a articulação de ações voltadas à inclusão e ao atendimento especializado.
Programação voltada à inclusão
Entre os temas em debate estão programas estaduais considerados estratégicos para o fortalecimento das políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência e ao TEA.
Os participantes conhecerão iniciativas como o Todas in-Rede, voltado à proteção de mulheres com deficiência vítimas de violência; o Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI), que incentiva a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho; e o Centro TEA Paulista, projeto que oferece apoio técnico aos municípios para ampliar o atendimento às pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista.
O credenciamento dos participantes será realizado 30 minutos antes do início das atividades.
Centro TEA Paulista em Araçatuba
Um dos principais assuntos da reunião será a implantação de uma unidade do Centro TEA Paulista em Araçatuba. Segundo os parlamentares organizadores, a instalação do equipamento já foi confirmada pelo governador Tarcísio de Freitas e faz parte da estratégia de expansão do programa para o interior paulista.
A primeira unidade fora da capital foi inaugurada recentemente em Bauru, e novas estruturas também estão previstas para atender outras regiões do Estado, incluindo Araçatuba.
Recursos e projetos
De acordo com os organizadores, aproximadamente R$ 10 milhões já foram destinados a entidades que atuam no atendimento de pessoas com deficiência e com TEA em diferentes municípios paulistas.
Os parlamentares também destacam a apresentação de projetos legislativos voltados ao fortalecimento dos direitos desse público, entre eles propostas que garantem horário especial, sem redução salarial, para servidores públicos com deficiência, pessoas com TEA ou que possuam familiares nessas condições.
Outras iniciativas incluem a criação de uma campanha permanente de combate ao capacitismo e o reconhecimento de entidades do setor como de utilidade pública.
Segundo os organizadores, o encontro busca ampliar o diálogo entre Estado, municípios e sociedade civil para fortalecer políticas públicas que promovam inclusão, acessibilidade e melhores condições de atendimento às pessoas com deficiência e suas famílias.
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