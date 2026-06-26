A Câmara Municipal de Araçatuba será palco, na próxima quarta-feira (1º), do 1º Encontro Regional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Transtorno do Espectro Autista (TEA). O evento deve reunir autoridades estaduais, representantes municipais e entidades da região para discutir políticas públicas de inclusão, acessibilidade e fortalecimento da rede de atendimento.

A iniciativa é promovida pela deputada estadual Dani Alonso (PL) e pelo deputado federal Capitão Augusto (PL-SP), com apoio da vereadora Sol do Autismo (PL). A programação contará com a presença do secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, além de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais e representantes de organizações dos 40 municípios que integram o Departamento Regional de Saúde (DRS-2) de Araçatuba.

Durante o encontro, está prevista a assinatura de convênios de cooperação entre o Governo do Estado e municípios da região, ampliando a articulação de ações voltadas à inclusão e ao atendimento especializado.

Programação voltada à inclusão