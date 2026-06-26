Motoristas que pretendem circular por Birigui neste sábado (27) devem ficar atentos às alterações no trânsito. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informou que seis vias da cidade terão interdições temporárias ao longo do dia para a realização de eventos.
Os bloqueios acontecerão em horários distintos e atingirão diferentes regiões do município. A recomendação é que os condutores programem seus deslocamentos com antecedência, utilizem rotas alternativas e respeitem toda a sinalização instalada nos locais.
Confira as interdições programadas:
- Das 12h às 21h30: Rua Sebastião Góes de Moraes, entre as ruas José Verzegnassi e Avenida José Afifi Abdo.
- Das 14h às 23h59: Rua Tokuji Tokunaga, entre as avenidas Cidade Jardim e Vitória Régia.
- Das 17h às 22h: Rua Pedro San Miguel, entre as ruas Maria Fioroto Tozoni e João Escanhuela.
- Das 17h às 23h30: Rua Augusto Amoroso, entre as ruas Antônio Capua e José Buzeli.
- Das 19h às 23h59: Rua Luiz Maroni, entre as ruas Ângelo Borin e Gino Trevisan.
- Das 20h de sábado até 1h de domingo (28): Rua Ernestino Bispo da Silva, entre as ruas Antônio José dos Santos e Adriano Simões Rainho.
A Secretaria de Mobilidade Urbana reforça que agentes e sinalizações estarão posicionados para orientar o fluxo de veículos durante os períodos de interdição. A orientação é que os motoristas reduzam a velocidade ao se aproximarem dos locais, respeitem as placas de desvio e mantenham atenção redobrada para garantir a segurança de todos.
A Prefeitura também reforça a campanha de conscientização no trânsito com o alerta: "Desacelere. Seu bem maior é a vida."
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