Motoristas que pretendem circular por Birigui neste sábado (27) devem ficar atentos às alterações no trânsito. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informou que seis vias da cidade terão interdições temporárias ao longo do dia para a realização de eventos.

Os bloqueios acontecerão em horários distintos e atingirão diferentes regiões do município. A recomendação é que os condutores programem seus deslocamentos com antecedência, utilizem rotas alternativas e respeitem toda a sinalização instalada nos locais.

Confira as interdições programadas: