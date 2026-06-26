A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou, em sessão extraordinária realizada na noite desta quinta-feira (25), o Projeto de Lei nº 121/2026, que estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento municipal de 2027. A proposta define as metas e prioridades da administração para o próximo exercício e serve de base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA).
A sessão, que durou cerca de uma hora e meia, teve apenas dois itens na pauta: a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e um projeto que altera a jornada de trabalho de médicos, dentistas e médicos-veterinários da Prefeitura.
Antes da votação da LDO, o vereador Ícaro Morales (MDB) retirou as emendas de números 1 a 5, todas de sua autoria. A decisão foi tomada após entendimento de que as propostas não constavam no Plano Plurianual (PPA) 2026-2029, condição necessária para que pudessem ser apreciadas pelos vereadores.
Na sequência, foram votadas as demais emendas. As propostas de números 6 a 14, elaboradas com base em sugestões apresentadas por vereadores e pela população durante a audiência pública realizada para discutir a LDO, foram aprovadas pelo plenário.
Entre elas está a emenda da presidente da Câmara, Edna Flor (Podemos), que prevê o enquadramento e a reorganização da carreira dos Agentes de Desenvolvimento Infantil (ADIs) e dos Educadores Adjuntos de Creches (EACs), alinhando-os à legislação federal.
Outro destaque foi a aprovação da emenda que reduz de 15% para 10% o limite para abertura, por decreto do Executivo, de créditos adicionais suplementares. A proposta altera o percentual originalmente previsto no projeto encaminhado pela Prefeitura. Durante a sessão, Edna Flor ressaltou que a mudança amplia o controle do Poder Legislativo sobre alterações orçamentárias ao longo do exercício.
Com todas as emendas aprovadas, o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias foi colocado em votação simbólica e recebeu aprovação unânime dos vereadores.
A LDO estabelece as metas fiscais, prioridades da administração municipal e regras que orientarão a elaboração do orçamento de 2027, contemplando áreas como saúde, educação, assistência social, mobilidade urbana, infraestrutura, equilíbrio fiscal e modernização da gestão pública.
Projeto dos servidores é adiado
O segundo item da pauta previa a votação do Projeto de Lei Complementar nº 11/2026, de autoria do Executivo, que autoriza médicos, dentistas e médicos-veterinários da Prefeitura a optarem pelo regime de 40 horas semanais, com gratificação correspondente a 100% do padrão de vencimento.
A proposta foi apresentada sob a justificativa de reforçar o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), especialmente após a adesão do município ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI).
No entanto, o líder do governo na Câmara, vereador Fernando Fabris (PL), solicitou o adiamento da votação por uma sessão. O pedido foi aprovado, e o projeto voltará à pauta apenas na primeira sessão legislativa após o recesso parlamentar, em agosto.
Durante a discussão, vereadores manifestaram preocupação com o fato de a proposta beneficiar apenas uma categoria de servidores municipais. Parlamentares defenderam que outras carreiras do funcionalismo, como a dos professores, também aguardam valorização salarial e afirmaram que, caso o projeto fosse mantido na pauta sem alterações, a tendência seria de rejeição.
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