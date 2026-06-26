A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou, em sessão extraordinária realizada na noite desta quinta-feira (25), o Projeto de Lei nº 121/2026, que estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento municipal de 2027. A proposta define as metas e prioridades da administração para o próximo exercício e serve de base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA).

A sessão, que durou cerca de uma hora e meia, teve apenas dois itens na pauta: a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e um projeto que altera a jornada de trabalho de médicos, dentistas e médicos-veterinários da Prefeitura.

Antes da votação da LDO, o vereador Ícaro Morales (MDB) retirou as emendas de números 1 a 5, todas de sua autoria. A decisão foi tomada após entendimento de que as propostas não constavam no Plano Plurianual (PPA) 2026-2029, condição necessária para que pudessem ser apreciadas pelos vereadores.