De acordo com o boletim de ocorrência, a colisão aconteceu por volta das 22h50, na altura do km 535, sentido interior–capital. A investigada dirigia um Hyundai HB20, teria perdido o controle da direção ao acessar a rodovia, atingido placas de sinalização e, na sequência, colidido lateralmente com uma VW Saveiro que trafegava pela via marginal.

Uma fotógrafa, de 33 anos, é investigada por suspeita de embriaguez ao volante após se envolver em um acidente na noite de quinta-feira (25), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba .

Segundo os policiais rodoviários, a motorista apresentava odor etílico, olhos avermelhados, estava nervosa e admitiu ter ingerido bebida alcoólica. Ela aceitou realizar o teste do etilômetro, que registrou 0,56 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expelido, índice superior ao limite previsto para a infração.

Após a ocorrência, a motorista foi encaminhada ao plantão policial e também passou por exame clínico no Instituto Médico Legal (IML). Conforme o laudo médico, ela estava alcoolizada, porém não apresentava sinais clínicos de comprometimento da capacidade psicomotora.

Diante da divergência entre o resultado do bafômetro e o exame clínico, a autoridade policial determinou o registro da ocorrência para posterior apuração, sem lavratura de prisão em flagrante. O caso seguirá sendo investigado, e perícias foram requisitadas nos veículos envolvidos.