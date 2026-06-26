Uma sorveteria localizada no bairro Vila Nova, em Araçatuba, foi alvo de um assalto na noite desta quarta-feira (24). Um homem armado invadiu o estabelecimento e roubou o dinheiro que estava no caixa. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária no fim da manhã de quinta-feira (25).

Segundo o boletim de ocorrência, o criminoso entrou diretamente no caixa e anunciou o assalto, mantendo uma das mãos por baixo da blusa e afirmando estar armado. Em seguida, ordenou que a atendente entregasse todo o dinheiro.

A funcionária entregou cerca de R$ 200, mas o suspeito exigiu mais, pedindo que fossem entregues até as moedas do caixa. Após verificar que não havia mais dinheiro, ele fugiu do local.