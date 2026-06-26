O 1º Tenente Médico PM Isaac Paxim Machado, do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), com sede em Araçatuba, integra a missão brasileira de ajuda humanitária enviada à Venezuela para atuar em operações de busca e salvamento.

A missão reúne 44 profissionais de diferentes órgãos e estados brasileiros, entre eles integrantes dos Corpos de Bombeiros Militares de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, além de representantes da Defesa Civil Estadual, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) e da Anatel.

A equipe paulista é formada por 11 bombeiros militares, um integrante da Defesa Civil Estadual, dois médicos e um cão de busca especializado em localização de vítimas em estruturas colapsadas. Entre os médicos está o tenente Isaac Paxim Machado, que atua no 12º Baep, em Araçatuba.