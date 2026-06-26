O 1º Tenente Médico PM Isaac Paxim Machado, do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), com sede em Araçatuba, integra a missão brasileira de ajuda humanitária enviada à Venezuela para atuar em operações de busca e salvamento.
A missão reúne 44 profissionais de diferentes órgãos e estados brasileiros, entre eles integrantes dos Corpos de Bombeiros Militares de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, além de representantes da Defesa Civil Estadual, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) e da Anatel.
A equipe paulista é formada por 11 bombeiros militares, um integrante da Defesa Civil Estadual, dois médicos e um cão de busca especializado em localização de vítimas em estruturas colapsadas. Entre os médicos está o tenente Isaac Paxim Machado, que atua no 12º Baep, em Araçatuba.
O embarque ocorreu nesta sexta-feira (26), a partir do Grupamento de Apoio a Emergências e Desastres (Gaed), em São Paulo, com apoio da Força Aérea Brasileira.
A previsão é de que os profissionais permaneçam por 15 dias na Venezuela, onde atuarão em missões de busca e resgate em estruturas colapsadas, utilizando equipamentos e técnicas especializadas para localizar e salvar vítimas.
Em nota, a Polícia Militar do Estado de São Paulo destacou que a participação da corporação reforça o compromisso com ações de cooperação humanitária, colocando a experiência operacional dos profissionais paulistas a serviço da preservação de vidas em missões nacionais e internacionais.
Terremoto
A missão brasileira foi enviada após dois fortes terremotos, de magnitudes 7,2 e 7,5, atingirem a região norte da Venezuela na última quarta-feira (24). O desastre provocou destruição em áreas urbanas, especialmente nos arredores de Caracas e do estado de La Guaira.
Até a tarde desta sexta-feira (26), o número de mortos havia subido para 589, com cerca de 3 mil feridos e dezenas de milhares de pessoas ainda desaparecidas ou desalojadas, segundo as autoridades e equipes internacionais de resgate.
Diante da gravidade da situação, países de diversos continentes enviaram bombeiros, médicos, equipes de busca e ajuda humanitária para reforçar as operações de salvamento, concentradas principalmente na localização de sobreviventes sob os escombros.
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