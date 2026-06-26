Mais de R$ 15 milhões em financiamentos foram liberados para empreendedores da região de Araçatuba pela Desenvolve SP entre janeiro de 2023 e maio de 2026. O volume de recursos tem impulsionado a expansão de empresas, incentivado investimentos em inovação e fortalecido a economia regional, beneficiando negócios de diferentes segmentos.
Os financiamentos contemplaram projetos nas áreas de agricultura, comércio, indústria e prestação de serviços. Entre os empreendimentos atendidos estão empresas dos setores de alimentação, educação, saúde, vestuário, calçados, máquinas e equipamentos, que utilizaram o crédito para ampliar suas operações, modernizar estruturas e aumentar a competitividade.
Irrigação amplia produção em propriedade rural
Um dos exemplos do impacto dos investimentos é a propriedade rural do empresário Jamil Buchalla Filho, em Araçatuba. Sócio da Prime Horse e criador de cavalos da raça Quarto de Milha, ele recorreu à linha Irriga+, da Desenvolve SP, para colocar em prática um projeto planejado havia anos.
O financiamento permitiu a construção de poços, reservatórios e a instalação de um sistema de irrigação por pivô. Com a tecnologia, a fazenda passará a produzir feno não apenas para alimentar os cerca de 400 cavalos da propriedade, mas também para comercialização, criando uma nova fonte de receita.
Segundo o produtor, as condições de financiamento foram decisivas para tirar o projeto do papel. "Tive a oportunidade de implementar o pivô de irrigação, o que vai proporcionar a produção de feno para venda. Antes era só para consumo dos cavalos. Produzimos genética de cavalos Quarto de Milha e tenho cerca de 400 cavalos aqui", afirmou Buchalla Filho.
Capacitação para pequenos empresários
Além das linhas de crédito, a Desenvolve SP firmou parceria com o Sebrae-SP para oferecer o programa Empreendedor de Sucesso, com cursos gratuitos e on-line voltados a micro e pequenos empresários.
A capacitação aborda temas como formação de preços, fluxo de caixa, controle financeiro, custos e planejamento, com o objetivo de fortalecer a gestão dos negócios.
Como solicitar
Os empresários interessados podem realizar simulações e solicitar financiamento diretamente no portal da Desenvolve SP, onde também estão disponíveis informações sobre as linhas de crédito e os requisitos para contratação.
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