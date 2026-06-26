Mais de R$ 15 milhões em financiamentos foram liberados para empreendedores da região de Araçatuba pela Desenvolve SP entre janeiro de 2023 e maio de 2026. O volume de recursos tem impulsionado a expansão de empresas, incentivado investimentos em inovação e fortalecido a economia regional, beneficiando negócios de diferentes segmentos.

Os financiamentos contemplaram projetos nas áreas de agricultura, comércio, indústria e prestação de serviços. Entre os empreendimentos atendidos estão empresas dos setores de alimentação, educação, saúde, vestuário, calçados, máquinas e equipamentos, que utilizaram o crédito para ampliar suas operações, modernizar estruturas e aumentar a competitividade.

Irrigação amplia produção em propriedade rural

Um dos exemplos do impacto dos investimentos é a propriedade rural do empresário Jamil Buchalla Filho, em Araçatuba. Sócio da Prime Horse e criador de cavalos da raça Quarto de Milha, ele recorreu à linha Irriga+, da Desenvolve SP, para colocar em prática um projeto planejado havia anos.