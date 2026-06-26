A próxima sessão da Câmara Municipal de Araçatuba promete colocar a educação pública no centro dos debates. Marcada para segunda-feira (29), às 19 horas, a 22ª Sessão Ordinária terá uma dinâmica diferente e será dedicada, praticamente de forma exclusiva, aos esclarecimentos da Secretaria Municipal de Educação sobre problemas apontados por pais, alunos e vereadores.

A convocação da secretária municipal de Educação, Ana Paula Braga, foi aprovada pelos parlamentares após uma série de questionamentos envolvendo a condução da pasta. Em razão da oitiva, a sessão terá redução do Grande Expediente para uma hora e não contará com Pequeno Expediente nem Ordem do Dia.

Durante a reunião, a secretária deverá responder oficialmente a um conjunto de temas considerados sensíveis para a comunidade escolar. O requerimento aprovado pelos vereadores menciona relatos de famílias da rede municipal e discussões que vêm sendo realizadas no Legislativo nos últimos meses.