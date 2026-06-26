Um homem morreu após a caminhonete que dirigia colidir contra uma árvore na tarde de quarta-feira (24), em São José do Rio Preto. O acidente ocorreu na avenida Antônio Marcos de Oliveira e está sendo investigado pelas autoridades.
De acordo com informações registradas pela polícia, equipes da Polícia Militar foram acionadas e encontraram a vítima já sem vida no interior do veículo. Durante a vistoria na caminhonete, os policiais localizaram um revólver calibre 32, que continha uma munição deflagrada.
A esposa da vítima relatou que o marido havia saído de casa com a caminhonete por volta das 16h. Em razão do estado emocional em que se encontrava, ela não conseguiu realizar o reconhecimento formal do corpo naquele momento.
O local foi isolado para o trabalho da perícia técnica, que deverá auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames necroscópicos.
A caminhonete e a arma encontrada no interior do veículo foram apreendidas para análise. Imagens de câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades também poderão contribuir com as investigações. O fato foi registrado pela polícia como homicídio culposo na direção de veículo automotor, e as circunstâncias da morte seguem sob apuração.
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