Um homem morreu após a caminhonete que dirigia colidir contra uma árvore na tarde de quarta-feira (24), em São José do Rio Preto. O acidente ocorreu na avenida Antônio Marcos de Oliveira e está sendo investigado pelas autoridades.

De acordo com informações registradas pela polícia, equipes da Polícia Militar foram acionadas e encontraram a vítima já sem vida no interior do veículo. Durante a vistoria na caminhonete, os policiais localizaram um revólver calibre 32, que continha uma munição deflagrada.

A esposa da vítima relatou que o marido havia saído de casa com a caminhonete por volta das 16h. Em razão do estado emocional em que se encontrava, ela não conseguiu realizar o reconhecimento formal do corpo naquele momento.