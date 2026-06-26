Motoristas que circulam por Araçatuba devem ficar atentos às alterações no trânsito programadas para os próximos dias. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informou que diversas ruas e avenidas terão interdições temporárias entre sexta-feira (26) e segunda-feira (29) em razão da realização de eventos comunitários, festas juninas, competições esportivas, atividades escolares e serviços de manutenção.

A programação começa na sexta-feira, às 16h, com a Festa Junina da Paróquia Santa Rita, que provocará bloqueio na Rua Gonçalves Ledo, na altura do número 444. A expectativa é de grande movimentação de moradores durante o evento.

No sábado (27), as intervenções serão realizadas em diferentes regiões da cidade. Estão previstas interdições para um evento esportivo no Bairro São Joaquim, festas juninas nos bairros Mão Divina, Taveira, Jardim Sumaré, Jardim Primavera e Jardim América, além da supressão de uma árvore na Avenida Aviação, em frente ao número 381, no Bairro Santana. As ações ocorrerão em horários distintos ao longo do dia, exigindo atenção dos condutores.