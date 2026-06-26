Empreendedores de Clementina e moradores que desejam abrir o próprio negócio terão acesso a atendimento especializado do Sebrae-SP nos dias 29 e 30 de junho. A unidade itinerante do Sebrae Móvel estará no município oferecendo consultorias gratuitas voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios e ao incentivo ao empreendedorismo local.
A ação é realizada em parceria com a Prefeitura de Clementina e contará também com a participação do Banco do Povo, ampliando o acesso da população a orientações sobre crédito, gestão empresarial e desenvolvimento de novos empreendimentos.
Durante os dois dias de atendimento, equipes do Sebrae-SP prestarão consultorias individuais sobre planejamento financeiro, gestão administrativa, marketing, abertura e regularização de empresas, além de serviços destinados aos Microempreendedores Individuais (MEIs), como alteração cadastral e reenquadramento.
Além do atendimento personalizado, os participantes poderão conhecer a programação de cursos, oficinas e capacitações promovidas pelo Sebrae Aqui, iniciativa que busca qualificar empreendedores e incentivar o crescimento sustentável dos pequenos negócios.
O Sebrae Móvel permanecerá em Clementina nos dias 29 e 30 de junho, das 10h às 16h, na Rua Bahia, nº 151.
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