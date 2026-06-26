Empreendedores de Clementina e moradores que desejam abrir o próprio negócio terão acesso a atendimento especializado do Sebrae-SP nos dias 29 e 30 de junho. A unidade itinerante do Sebrae Móvel estará no município oferecendo consultorias gratuitas voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios e ao incentivo ao empreendedorismo local.

A ação é realizada em parceria com a Prefeitura de Clementina e contará também com a participação do Banco do Povo, ampliando o acesso da população a orientações sobre crédito, gestão empresarial e desenvolvimento de novos empreendimentos.

Durante os dois dias de atendimento, equipes do Sebrae-SP prestarão consultorias individuais sobre planejamento financeiro, gestão administrativa, marketing, abertura e regularização de empresas, além de serviços destinados aos Microempreendedores Individuais (MEIs), como alteração cadastral e reenquadramento.