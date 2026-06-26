As prefeituras de Araçatuba e Birigui terão horário especial de funcionamento na próxima segunda-feira (29), em razão da partida da Seleção Brasileira pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. As duas administrações municipais reduzirão o expediente nas repartições públicas para permitir que os servidores acompanhem o confronto da equipe nacional.

Em Araçatuba, o atendimento ao público será encerrado às 12h, conforme estabelece decreto municipal. Já em Birigui, as repartições municipais funcionarão até as 13h, seguindo cronograma semelhante adotado durante a competição.

Apesar da alteração no expediente administrativo, os serviços considerados essenciais serão mantidos nas duas cidades.