As prefeituras de Araçatuba e Birigui terão horário especial de funcionamento na próxima segunda-feira (29), em razão da partida da Seleção Brasileira pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. As duas administrações municipais reduzirão o expediente nas repartições públicas para permitir que os servidores acompanhem o confronto da equipe nacional.
Em Araçatuba, o atendimento ao público será encerrado às 12h, conforme estabelece decreto municipal. Já em Birigui, as repartições municipais funcionarão até as 13h, seguindo cronograma semelhante adotado durante a competição.
Apesar da alteração no expediente administrativo, os serviços considerados essenciais serão mantidos nas duas cidades.
Em Araçatuba, permanecem em funcionamento os atendimentos de urgência e emergência na área da saúde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além das atividades de segurança pública, trânsito, coleta de lixo e demais serviços de caráter ininterrupto.
A medida acompanha a realização do jogo da Seleção Brasileira, marcado para o início da tarde, e busca adequar o funcionamento da administração pública durante o evento esportivo, sem comprometer os atendimentos indispensáveis à população.
O Brasil enfrenta o Japão, às 14h, pela segunda fase da Copa do Mundo.
O expediente nas repartições municipais será retomado normalmente na terça-feira (30), nos horários habituais de atendimento de cada prefeitura.
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