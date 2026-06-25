O Tribunal do Júri da Comarca de Birigui condenou Célio de Souza Ferreira pelo crime de tentativa de homicídio simples contra Amauri Sa Rodrigues, em julgamento realizado nesta quinta-feira (25). A acusação foi sustentada pelo promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes, enquanto a sentença foi proferida pelo juiz Juliano Santos de Lima, presidente da sessão do Júri.
De acordo com a decisão, os jurados reconheceram, por maioria de votos, a materialidade do crime e a autoria atribuída ao réu, rejeitando as teses apresentadas pela defesa, que buscava a desclassificação da conduta para lesão corporal grave, a absolvição por legítima defesa, o reconhecimento da desistência voluntária e o privilégio por injusta provocação da vítima.
Na dosimetria da pena, o magistrado fixou inicialmente seis anos de reclusão. Em seguida, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas manteve a pena no mínimo legal. Na terceira fase, aplicou a redução de um terço em razão de o crime ter permanecido na forma tentada, estabelecendo a pena definitiva em quatro anos de reclusão, em regime inicial aberto.
Segundo a sentença, o réu desferiu golpes de faca que atingiram a vítima nas regiões do tórax e do braço, provocando lesões graves. A vítima permaneceu internada por 27 dias e precisou passar por cirurgia. O homicídio somente não foi consumado devido à reação da vítima, à intervenção de terceiros e ao rápido atendimento médico.
Apesar da condenação, o juiz Juliano Santos de Lima declarou extinta a pena. Isso porque Célio de Souza Ferreira permaneceu preso preventivamente entre 31 de março de 2018 e 14 de setembro de 2023, totalizando cinco anos, cinco meses e 14 dias de prisão cautelar, período superior à pena de quatro anos fixada pelo Tribunal do Júri.
Assim, foi reconhecido o cumprimento integral da sanção por meio da detração penal, conforme previsto na legislação.
Na decisão, o magistrado também determinou a comunicação da condenação à vítima, à Justiça Eleitoral e aos órgãos competentes após o trânsito em julgado, além da condenação do réu ao pagamento das custas processuais.
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