O Tribunal do Júri da Comarca de Birigui condenou Célio de Souza Ferreira pelo crime de tentativa de homicídio simples contra Amauri Sa Rodrigues, em julgamento realizado nesta quinta-feira (25). A acusação foi sustentada pelo promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes, enquanto a sentença foi proferida pelo juiz Juliano Santos de Lima, presidente da sessão do Júri.

De acordo com a decisão, os jurados reconheceram, por maioria de votos, a materialidade do crime e a autoria atribuída ao réu, rejeitando as teses apresentadas pela defesa, que buscava a desclassificação da conduta para lesão corporal grave, a absolvição por legítima defesa, o reconhecimento da desistência voluntária e o privilégio por injusta provocação da vítima.

Na dosimetria da pena, o magistrado fixou inicialmente seis anos de reclusão. Em seguida, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas manteve a pena no mínimo legal. Na terceira fase, aplicou a redução de um terço em razão de o crime ter permanecido na forma tentada, estabelecendo a pena definitiva em quatro anos de reclusão, em regime inicial aberto.