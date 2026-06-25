O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) instaurou uma Notícia de Fato para apurar a suposta superlotação das UTIs Neonatal da Santa Casa de Araçatuba. A informação foi confirmada pelo próprio órgão após o recebimento de uma denúncia relacionada ao caso.

Em nota encaminhada à reportagem, o MPSP informou que o procedimento tem como objetivo reunir informações sobre a situação enfrentada pela unidade hospitalar. Por envolver dados sensíveis, o órgão afirmou que não pode divulgar mais detalhes sobre a apuração neste momento.

"O MPSP informa ter recebido a denúncia e houve a instauração de uma Notícia de Fato que visa apurar a superlotação das UTIs Neonatal. Em razão dos dados sensíveis dos envolvidos, não é possível dar mais informações."