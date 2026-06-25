O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) instaurou uma Notícia de Fato para apurar a suposta superlotação das UTIs Neonatal da Santa Casa de Araçatuba. A informação foi confirmada pelo próprio órgão após o recebimento de uma denúncia relacionada ao caso.
Em nota encaminhada à reportagem, o MPSP informou que o procedimento tem como objetivo reunir informações sobre a situação enfrentada pela unidade hospitalar. Por envolver dados sensíveis, o órgão afirmou que não pode divulgar mais detalhes sobre a apuração neste momento.
"O MPSP informa ter recebido a denúncia e houve a instauração de uma Notícia de Fato que visa apurar a superlotação das UTIs Neonatal. Em razão dos dados sensíveis dos envolvidos, não é possível dar mais informações."
A instauração de uma Notícia de Fato é a etapa inicial de atuação do Ministério Público. O procedimento serve para verificar se existem elementos que justifiquem a abertura de uma investigação mais aprofundada, como um inquérito civil, não representando, por si só, a constatação de irregularidades.
A informação surge em meio à crise vivida pela Santa Casa de Araçatuba. Nesta semana, o hospital instaurou uma sindicância administrativa e determinou o afastamento cautelar do médico Anderson Azevedo Dutra das funções nas unidades pediátricas e neonatais.
Segundo a Santa Casa, a sindicância apura questões relacionadas à condução da linha de cuidados pediátrica e neonatal, incluindo critérios de admissão, permanência, transferência e alta de pacientes, além da compatibilidade entre dados epidemiológicos e solicitações de ampliação da estrutura hospitalar.
O afastamento provocou manifestações de profissionais da saúde e mobilizou a Polícia Militar na entrada da instituição. Em meio à controvérsia, o hospital também informou ter iniciado um protocolo emergencial para ampliar a oferta de leitos, transferindo seis crianças do Pronto-Socorro para a UTI Neonatal.
Agora, além da apuração interna conduzida pela Santa Casa, a situação também passa a ser acompanhada pelo Ministério Público, que avaliará as denúncias relacionadas à superlotação das UTIs neonatais.
Outro lado
A reportagem da Folha/Sampi entrou em contato com a assessoria de imprensa da Santa Casa solicitando posicionamento a respeito da abertura de procedimento do Ministério Público. Em nota, o hospital informou que já está elaborando as respostas encaminhadas pelo MP.
O advogado e provedor da Santa Casa de Araçatuba, Éverton Santos, afirmou que a instauração de uma Notícia de Fato pelo Ministério Público é um procedimento preliminar e destacou que a discussão sobre a superlotação da UTI Neonatal não é recente.
"Não é a primeira nem a última vez que esse assunto é motivo de discussão, inclusive em sede de Ministério Público", afirmou.
Segundo ele, a situação já foi alvo de uma ação civil pública no ano passado, na qual foi solicitado ao Poder Judiciário que suspendesse as chamadas "vagas zero" para internação neonatal, como forma de reduzir a superlotação. No entanto, a decisão foi posteriormente reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo após recurso apresentado pelo Governo do Estado e pelos municípios envolvidos.
"Não é simplesmente suspender vaga zero e impedir que as crianças venham, porque elas vão continuar vindo. O entendimento do Tribunal foi de que, se a Santa Casa enfrenta dificuldades de acomodação, pior seria manter esses pacientes nos prontos-socorros", explicou.
Everton Santos afirmou ainda que, diante da elevada demanda registrada nos últimos dias, o hospital precisou adotar medidas para reorganizar os leitos, com reavaliações clínicas dos pacientes.
"Pelo mesmo raciocínio, não dava para simplesmente manter represados os pacientes que estavam no pronto-socorro. Precisávamos dar a devida acomodação, e isso foi feito com reavaliação clínica, definindo quais casos poderiam receber alta, ser transferidos para a enfermaria ou permanecer internados", concluiu.
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