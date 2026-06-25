Duas pessoas, um homem de 19 anos e uma mulher, de 30, foram presas em flagrante na tarde dessa quarta-feira (24), suspeitas de furtar diversos produtos de supermercado em Araçatuba.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe de segurança do local já havia identificado que os suspeitos haviam praticado um furto no estabelecimento em data anterior. Na ocasião, eles teriam levado bebidas alcoólicas, peças de carne e itens de higiene pessoal, escondendo os produtos em bolsas antes de deixar o comércio sem efetuar o pagamento.

Nessa quarta-feira, por volta das 12h30, a dupla retornou ao comércio e voltou a agir da mesma forma. Eles esconderam diversos produtos e tentaram deixar o local sem pagar.