A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba informou no fim da manhã de quinta-feira (25) que 19 pacientes permaneciam internados no Pronto-socorro Municipal aguardando transferência para hospitais de maior complexidade. Do total, 14 são adultos e cinco são crianças.
Segundo a Prefeitura, todas as solicitações de vagas já foram inseridas na Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross), do Governo do Estado, e o município aguarda a disponibilidade de leitos para a efetivação das transferências. Enquanto isso, os pacientes seguem recebendo toda a assistência médica necessária no pronto-socorro.
A atualização ocorre em meio à crise envolvendo a assistência pediátrica e neonatal na Santa Casa de Araçatuba, que ganhou repercussão após o afastamento cautelar do chefe das unidades pediátricas e neonatais, o médico Anderson Azevedo Dutra.
Na manhã de quarta-feira (24), o médico foi impedido de entrar na Santa Casa para exercer suas atividades, situação que gerou manifestações de profissionais da saúde e mobilizou a Polícia Militar nas dependências do hospital.
Em nota oficial, a Santa Casa informou que instaurou uma sindicância administrativa para apurar fatos relacionados à condução da linha de cuidado pediátrica e neonatal da instituição. Segundo o hospital, estão sendo analisados critérios de admissão, permanência, transferência e alta de pacientes em leitos de terapia intensiva e cuidados intermediários, além de possíveis inconformidades técnicas e assistenciais.
A instituição afirma que o afastamento do médico tem caráter exclusivamente cautelar e preventivo, sem representar antecipação de julgamento sobre eventual responsabilidade. Também informou que os demais profissionais permaneceram em atividade e que houve reforço das equipes multiprofissionais para garantir a continuidade da assistência.
Ainda conforme a Santa Casa, uma reavaliação dos pacientes internados permitiu a liberação de seis leitos especializados, possibilitando a transferência imediata de seis crianças que aguardavam atendimento no pronto-socorro da instituição. O hospital informou que novas medidas de reorganização e ampliação da capacidade assistencial seguem em andamento.
A situação envolvendo a oferta de leitos pediátricos e neonatais continua sendo acompanhada pelas autoridades de saúde e permanece no centro das discussões sobre a assistência hospitalar em Araçatuba.
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