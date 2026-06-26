A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba informou no fim da manhã de quinta-feira (25) que 19 pacientes permaneciam internados no Pronto-socorro Municipal aguardando transferência para hospitais de maior complexidade. Do total, 14 são adultos e cinco são crianças.

Segundo a Prefeitura, todas as solicitações de vagas já foram inseridas na Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross), do Governo do Estado, e o município aguarda a disponibilidade de leitos para a efetivação das transferências. Enquanto isso, os pacientes seguem recebendo toda a assistência médica necessária no pronto-socorro.

A atualização ocorre em meio à crise envolvendo a assistência pediátrica e neonatal na Santa Casa de Araçatuba, que ganhou repercussão após o afastamento cautelar do chefe das unidades pediátricas e neonatais, o médico Anderson Azevedo Dutra.