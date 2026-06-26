A região de Araçatuba será beneficiada com R$ 470 mil em recursos destinados às áreas da educação e da saúde. Os investimentos contemplam melhorias na infraestrutura de escolas estaduais em três municípios e o fortalecimento de serviços de atendimento em Araçatuba.

Na área da educação, a Escola Estadual Vicente Felício Primo, em Birigui, receberá R$ 110 mil para obras de melhoria em sua infraestrutura. O mesmo valor, R$ 110 mil, será destinado à Escola Estadual Antônio Kassawara Katutok, localizada em Gabriel Monteiro.

Já a Escola Estadual Maria Helena Basso Antunes, em Parapuã, foi contemplada com R$ 100 mil, também voltados para melhorias estruturais na unidade de ensino.