A região de Araçatuba será beneficiada com R$ 470 mil em recursos destinados às áreas da educação e da saúde. Os investimentos contemplam melhorias na infraestrutura de escolas estaduais em três municípios e o fortalecimento de serviços de atendimento em Araçatuba.
Na área da educação, a Escola Estadual Vicente Felício Primo, em Birigui, receberá R$ 110 mil para obras de melhoria em sua infraestrutura. O mesmo valor, R$ 110 mil, será destinado à Escola Estadual Antônio Kassawara Katutok, localizada em Gabriel Monteiro.
Já a Escola Estadual Maria Helena Basso Antunes, em Parapuã, foi contemplada com R$ 100 mil, também voltados para melhorias estruturais na unidade de ensino.
Além dos investimentos nas escolas, estão previstos para pagamento ainda neste mês recursos destinados à saúde em Araçatuba. O Hospital Veterinário Municipal Meu Pet deverá receber R$ 100 mil, enquanto o Hospital Ritinha Prates será contemplado com R$ 50 mil.
Os recursos são provenientes de emendas parlamentares indicadas pelo deputado estadual Tomé Abduch e têm como objetivo contribuir para a melhoria da infraestrutura educacional e do atendimento prestado à população na área da saúde.
Os valores deverão ser aplicados conforme os planos de trabalho apresentados pelas instituições beneficiadas.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.