Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo durante uma ação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba, realizada no bairro Seiscentas Casas. A abordagem ocorreu durante patrulhamento preventivo do Grupamento Especializado de Patrulhamento (GEP), que intensificava as rondas na região em razão de registros frequentes de furtos.

De acordo com a GCM, os agentes suspeitaram de um veículo Chevrolet S10 e realizaram a abordagem. Durante a revista pessoal no condutor, foi encontrado um revólver calibre .38 carregado, além de seis munições intactas.

Os guardas também apreenderam R$ 2.124 em dinheiro e um aparelho celular que estavam em posse do suspeito.