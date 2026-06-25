Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo durante uma ação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba, realizada no bairro Seiscentas Casas. A abordagem ocorreu durante patrulhamento preventivo do Grupamento Especializado de Patrulhamento (GEP), que intensificava as rondas na região em razão de registros frequentes de furtos.
De acordo com a GCM, os agentes suspeitaram de um veículo Chevrolet S10 e realizaram a abordagem. Durante a revista pessoal no condutor, foi encontrado um revólver calibre .38 carregado, além de seis munições intactas.
Os guardas também apreenderam R$ 2.124 em dinheiro e um aparelho celular que estavam em posse do suspeito.
Questionado pelos agentes, o homem informou que não possuía registro da arma e não apresentou qualquer documento que comprovasse sua origem ou posse legal.
Diante da situação, ele foi conduzido ao Plantão Policial de Araçatuba, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. Após a análise dos fatos, foram adotadas as medidas cabíveis, permanecendo o caso à disposição da Justiça.
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