Um empresário de 45 anos procurou a Polícia Civil de Araçatuba nesta quinta-feira (25) para denunciar supostas ameaças que teria recebido por meio do aplicativo WhatsApp.
Segundo o boletim de ocorrência, ele afirma que as mensagens foram enviadas de forma indireta, por intermédio de familiares e outras pessoas, mesmo existindo uma medida protetiva de urgência em vigor.
De acordo com o registro policial, os fatos teriam ocorrido entre os dias 17 e 23 de junho. A medida protetiva foi concedida pela Justiça em favor de uma mulher de 33 anos, e o empresário informou que tem cumprido integralmente todas as determinações judiciais, evitando qualquer contato ou aproximação.
No entanto, ele relatou que passou a receber áudios e mensagens encaminhados por terceiros, supostamente enviados pela autora da medida protetiva. Em um dos trechos mencionados no boletim, teria sido solicitado que um recado fosse transmitido ao empresário, situação que, segundo ele, foi interpretada como intimidação.
Ainda conforme o relato apresentado à polícia, o empresário acredita que as mensagens poderiam ter como objetivo induzi-lo a violar as restrições impostas pela decisão judicial. Ele destacou, entretanto, que não pretende descumprir a medida e optou por registrar oficialmente os fatos para resguardar seus direitos.
O caso foi registrado como ameaça, com base no artigo 147 do Código Penal. A Polícia Civil instaurará a investigação para apurar as circunstâncias da ocorrência. As partes envolvidas deverão ser ouvidas e as mensagens apresentadas poderão integrar a apuração para esclarecer os fatos.
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