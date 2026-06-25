Um empresário de 45 anos procurou a Polícia Civil de Araçatuba nesta quinta-feira (25) para denunciar supostas ameaças que teria recebido por meio do aplicativo WhatsApp.

Segundo o boletim de ocorrência, ele afirma que as mensagens foram enviadas de forma indireta, por intermédio de familiares e outras pessoas, mesmo existindo uma medida protetiva de urgência em vigor.

De acordo com o registro policial, os fatos teriam ocorrido entre os dias 17 e 23 de junho. A medida protetiva foi concedida pela Justiça em favor de uma mulher de 33 anos, e o empresário informou que tem cumprido integralmente todas as determinações judiciais, evitando qualquer contato ou aproximação.