Uma mulher procurada pela Justiça por crime de maus-tratos a animais foi presa nesta quinta-feira (25), em Alto Alegre. A captura foi realizada por equipes da Polícia Militar Ambiental durante ações da Operação Impacto e SP Sem Fogo.

De acordo com a corporação, os policiais tiveram acesso a um mandado de prisão expedido contra uma mulher condenada com base em e Crimes Ambientais que trata de abuso e maus-tratos contra animais. Segundo a polícia, restam dois anos de pena a serem cumpridos.

Após tomarem conhecimento da ordem judicial, os agentes realizaram diligências e localizaram a mulher em uma residência da cidade. Conforme o boletim de ocorrência, ela estava na casa de uma vizinha e se apresentou espontaneamente após ser chamada pelos policiais.