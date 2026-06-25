Uma mulher procurada pela Justiça por crime de maus-tratos a animais foi presa nesta quinta-feira (25), em Alto Alegre. A captura foi realizada por equipes da Polícia Militar Ambiental durante ações da Operação Impacto e SP Sem Fogo.
De acordo com a corporação, os policiais tiveram acesso a um mandado de prisão expedido contra uma mulher condenada com base em e Crimes Ambientais que trata de abuso e maus-tratos contra animais. Segundo a polícia, restam dois anos de pena a serem cumpridos.
Após tomarem conhecimento da ordem judicial, os agentes realizaram diligências e localizaram a mulher em uma residência da cidade. Conforme o boletim de ocorrência, ela estava na casa de uma vizinha e se apresentou espontaneamente após ser chamada pelos policiais.
Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado. Aos policiais, a mulher confirmou que respondia a um processo por crime ambiental, mas afirmou que não tinha conhecimento da existência do mandado de prisão.
A consulta realizada junto ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) confirmou a ordem judicial pendente de cumprimento. Diante da confirmação, a equipe efetuou a prisão e conduziu a mulher ao Pronto-Socorro de Alto Alegre para exame de corpo de delito.
Na sequência, ela foi apresentada na Delegacia de Polícia de Alto Alegre, onde a autoridade policial ratificou a prisão e registrou a ocorrência como captura de procurado.
O caso que resultou na condenação ocorreu em maio de 2023. Na ocasião, uma ação conjunta entre Polícia Militar Ambiental, Polícia Civil e Vigilância Sanitária investigou denúncias de maus-tratos contra uma cadela chamada "Mamãe".
Segundo o registro da época, a investigação teve início após denúncias e a divulgação de um vídeo que mostrava a tutora agredindo o animal. Durante fiscalização na residência, as equipes encontraram a cadela com sinais de maus-tratos, incluindo ferimentos, infestação de carrapatos e condições inadequadas de higiene. Ainda conforme a ocorrência, a mulher admitiu ter agredido e amarrado o animal. Os objetos utilizados nas agressões foram apreendidos e a suspeita foi autuada com base na legislação ambiental.
Além do processo criminal, a Polícia Ambiental aplicou uma multa administrativa de R$ 3 mil. A cadela foi resgatada e encaminhada para uma entidade de proteção animal da região, onde recebeu atendimento e cuidados veterinários.
A Polícia Militar informou que não houve necessidade do uso de algemas, uma vez que a mulher colaborou durante toda a abordagem.
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