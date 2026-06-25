O Tribunal do Júri de Araçatuba realiza nesta quinta-feira (25), a partir das 9h, o julgamento de Edson Bruno Moreira Marques, acusado de matar Luciano Rafael Castro de Oliveira durante um churrasco realizado no dia 29 de janeiro de 2023, no bairro Jardim América.
Na ocasião, uma criança também foi atingida de raspão por um disparo de arma de fogo. A sessão será realizada no Fórum da cidade, é aberta ao público e terá a acusação conduzida pelo promotor de Justiça Adelmo Pinho.
De acordo com a denúncia do Ministério Público, o crime aconteceu por volta das 17h10, em frente a uma residência localizada na Rua Almir Rodrigues Bento, 393. Luciano participava de um churrasco com amigos e familiares e fazia uma transmissão ao vivo pelo Facebook quando o acusado acessou a live.
Segundo a acusação, após se sentir provocado pelas falas da vítima durante a transmissão, Edson decidiu ir até o local armado com um revólver. Ao chegar, desceu da motocicleta, aproximou-se de Luciano e disse: "Fala o que você falou na minha cara, desgraçado". Em seguida, desferiu uma coronhada na cabeça da vítima e efetuou diversos disparos.
Luciano foi atingido por tiros na região do peito e da mão direita e morreu ainda no local. Durante a sequência de disparos, as pessoas que participavam do churrasco correram para tentar escapar. Um dos projéteis atingiu de raspão a barriga da criança Akiles Gabriel Lopes Martins, que sobreviveu após sofrer lesão considerada leve. Depois do crime, o acusado fugiu levando a arma utilizada na execução.
Segundo o Ministério Público, o homicídio teria sido motivado por uma dívida de origem não esclarecida entre vítima e acusado. A denúncia aponta que Edson cobrava Luciano havia algum tempo e que, dois dias antes do assassinato, chegou a enviar mensagens pelo Facebook exigindo o pagamento do débito.
Durante a instrução processual, no entanto, testemunhas também apresentaram outra versão para a motivação do crime. Algumas afirmaram que o desentendimento poderia estar relacionado ao furto de porcos pertencentes ao avô do acusado, enquanto outras disseram que a discussão envolvia uma dívida ligada ao tráfico de drogas. O próprio réu declarou em interrogatório que acreditou estar sendo provocado pela vítima durante a transmissão ao vivo realizada pouco antes do homicídio.
Ainda conforme os autos, Edson Bruno confessou ter efetuado os disparos que mataram Luciano Rafael e admitiu que a arma utilizada no crime era de sua propriedade. A confissão, somada aos depoimentos das testemunhas e às provas periciais, foi considerada suficiente pelo juiz para submetê-lo ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
Na decisão de pronúncia, o juiz da 1ª Vara Criminal de Araçatuba entendeu estarem presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. Também decidiu manter as qualificadoras de motivo fútil e emprego de meio que resultou em perigo comum, deixando para os jurados a decisão sobre sua incidência no caso. O magistrado ainda determinou a manutenção da prisão preventiva do acusado até a realização do julgamento, em razão da gravidade dos fatos.
Edson Bruno Moreira Marques responderá perante os jurados pelo homicídio qualificado de Luciano Rafael Castro de Oliveira e pela tentativa de homicídio contra a criança Akiles Gabriel Lopes Martins.
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