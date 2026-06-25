O Tribunal do Júri de Araçatuba realiza nesta quinta-feira (25), a partir das 9h, o julgamento de Edson Bruno Moreira Marques, acusado de matar Luciano Rafael Castro de Oliveira durante um churrasco realizado no dia 29 de janeiro de 2023, no bairro Jardim América.

Na ocasião, uma criança também foi atingida de raspão por um disparo de arma de fogo. A sessão será realizada no Fórum da cidade, é aberta ao público e terá a acusação conduzida pelo promotor de Justiça Adelmo Pinho.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o crime aconteceu por volta das 17h10, em frente a uma residência localizada na Rua Almir Rodrigues Bento, 393. Luciano participava de um churrasco com amigos e familiares e fazia uma transmissão ao vivo pelo Facebook quando o acusado acessou a live.