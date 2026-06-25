A rede municipal de saúde de Araçatuba começa nesta quinta-feira (25) a aplicar a vacina pneumocócica 20-valente (Pneumo 20), novo imunizante incorporado ao calendário infantil pelo Ministério da Saúde. Ao todo, o município recebeu um lote inicial com 450 doses destinadas às crianças que irão iniciar ou completar o esquema de vacinação.

A Pneumo 20 oferece cobertura ampliada contra a bactéria Streptococcus pneumoniae, responsável por doenças potencialmente graves, entre elas pneumonia, meningite, otites e infecções que podem atingir a corrente sanguínea. A expectativa é que a nova formulação contribua para reduzir casos graves, internações e complicações associadas ao pneumococo.

Durante a fase de transição estabelecida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), o esquema vacinal será composto por uma dose da Pneumo 20 aos dois meses de idade, uma aplicação da Pneumo 10 aos quatro meses e uma dose de reforço da Pneumo 20 aos 12 meses. A substituição da vacina anterior ocorrerá de forma gradual em todo o país.