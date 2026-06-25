A rede municipal de saúde de Araçatuba começa nesta quinta-feira (25) a aplicar a vacina pneumocócica 20-valente (Pneumo 20), novo imunizante incorporado ao calendário infantil pelo Ministério da Saúde. Ao todo, o município recebeu um lote inicial com 450 doses destinadas às crianças que irão iniciar ou completar o esquema de vacinação.
A Pneumo 20 oferece cobertura ampliada contra a bactéria Streptococcus pneumoniae, responsável por doenças potencialmente graves, entre elas pneumonia, meningite, otites e infecções que podem atingir a corrente sanguínea. A expectativa é que a nova formulação contribua para reduzir casos graves, internações e complicações associadas ao pneumococo.
Durante a fase de transição estabelecida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), o esquema vacinal será composto por uma dose da Pneumo 20 aos dois meses de idade, uma aplicação da Pneumo 10 aos quatro meses e uma dose de reforço da Pneumo 20 aos 12 meses. A substituição da vacina anterior ocorrerá de forma gradual em todo o país.
A vacinação está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Araçatuba, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. As unidades dos bairros Morada dos Nobres, Planalto e Umuarama 2 mantêm atendimento estendido até as 22h. Para a imunização, pais e responsáveis devem apresentar a caderneta de vacinação da criança.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a chegada da Pneumo 20 representa um avanço importante na prevenção de doenças infecciosas na infância. A orientação é para que as famílias aproveitem a oportunidade para conferir a situação vacinal das crianças e atualizar eventuais doses em atraso, fortalecendo a proteção individual e coletiva contra enfermidades evitáveis por vacinação.
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