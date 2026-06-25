25 de junho de 2026
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AÇÃO POLICIAL

Motocicleta com sinais adulterados é apreendida em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Moto apresentava divergências nos sinais de identificação e foi apreendida
Moto apresentava divergências nos sinais de identificação e foi apreendida

Policiais militares da Rocam apreenderam uma motocicleta com indícios de adulteração durante patrulhamento realizado na tarde de quarta-feira (24), no bairro São José, em Araçatuba.

A equipe realizava rondas pela rua João Soares Gomes quando percebeu suspeitas relacionadas à identificação do veículo ocupado por dois homens. Durante a fiscalização, os policiais verificaram que a placa instalada não possuía correspondência com o número do chassi e que outros elementos identificadores estavam suprimidos.

Questionado sobre a procedência da motocicleta, o condutor informou que havia adquirido o veículo por meio de um aplicativo de compras, pagando R$ 3,5 mil pela negociação.

Diante da irregularidade constatada, o motorista foi encaminhado ao plantão policial juntamente com a motocicleta. A autoridade de plantão determinou a instauração de inquérito para apuração dos fatos. Após prestar esclarecimentos, o envolvido foi liberado, enquanto o veículo permaneceu apreendido e será submetido à perícia técnica.

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