Policiais militares da Rocam apreenderam uma motocicleta com indícios de adulteração durante patrulhamento realizado na tarde de quarta-feira (24), no bairro São José, em Araçatuba.

A equipe realizava rondas pela rua João Soares Gomes quando percebeu suspeitas relacionadas à identificação do veículo ocupado por dois homens. Durante a fiscalização, os policiais verificaram que a placa instalada não possuía correspondência com o número do chassi e que outros elementos identificadores estavam suprimidos.

Questionado sobre a procedência da motocicleta, o condutor informou que havia adquirido o veículo por meio de um aplicativo de compras, pagando R$ 3,5 mil pela negociação.