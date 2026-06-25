O município de Martinópolis, cidade a aproximadamente 120 km de Araçatuba, deverá realizar uma nova eleição para os cargos de prefeito e vice-prefeito após a cassação dos mandatos da chapa vencedora do pleito de 2024. A definição ocorre depois da retotalização dos votos promovida pela Justiça Eleitoral nesta quarta-feira (24).
O procedimento é adotado quando candidatos eleitos perdem os mandatos por decisão judicial. Nesses casos, os votos atribuídos à chapa cassada deixam de ser considerados válidos, exigindo uma nova apuração do resultado eleitoral.
Após a recontagem dos votos em Martinópolis, nenhum candidato atingiu condição legal para assumir os cargos do Executivo municipal. Com isso, conforme as regras eleitorais, será necessária a realização de uma eleição suplementar para que os eleitores escolham um novo prefeito e um novo vice-prefeito.
Até que o novo pleito seja realizado, a administração municipal permanecerá sob comando interino do presidente da Câmara Municipal, Gabriel Valões Santos (MDB), que assumiu o cargo após a perda dos mandatos dos então eleitos.
A cassação da chapa vencedora de 2024 foi motivada por decisão da Justiça Eleitoral em processo que apurou supostas irregularidades relacionadas a abuso de poder político e econômico durante o período eleitoral. A data da nova eleição ainda será definida e divulgada pela Justiça Eleitoral responsável pelo município.
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