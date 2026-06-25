Um acidente envolvendo um caminhão carregado com resíduos industriais mobilizou equipes ambientais e de segurança na manhã desta quarta-feira (24), em Ilha Solteira. O tombamento ocorreu na Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-595) e provocou preocupação devido ao risco de contaminação de um manancial localizado às margens da pista.
Segundo informações, o veículo transportava cerca de 140 tambores contendo aproximadamente 10 toneladas de materiais provenientes do tratamento de efluentes. Parte da carga foi lançada para fora da pista após o acidente e atingiu uma área de drenagem que possui ligação com o Rio Paraná.
O motorista, de 26 anos, sofreu ferimentos considerados leves e foi encaminhado para atendimento médico. À polícia, ele relatou que percebeu uma movimentação anormal da carga durante o percurso e, pouco depois, perdeu o controle da direção, resultando no tombamento do caminhão.
Entre os resíduos transportados havia substâncias como óleos e graxas industriais, materiais que podem conter componentes potencialmente nocivos ao meio ambiente. Diante da situação, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foi acionada para avaliar a extensão dos danos e definir as medidas necessárias para evitar a propagação de possíveis contaminantes.
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