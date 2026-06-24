Na madrugada desta quarta-feira (24), um homem foi preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva no bairro Santo Antônio, em Birigui. A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar após denúncias de violência doméstica.

Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram o suspeito em frente à residência da vítima. Segundo a corporação, ele apresentava sinais de embriaguez, estava emocionalmente alterado e provocava tumulto no local.

Durante a abordagem, os militares verificaram que havia uma medida protetiva de urgência em vigor, determinando que o homem mantivesse distância da vítima. Mesmo ciente da decisão judicial, ele teria se aproximado da residência e proferido ameaças e ofensas.